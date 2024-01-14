«Η Ελλάδα και το ελληνικό χρηματιστήριο θα είναι το εξώφυλλο των επόμενων ετών», σημείωνε ο Marshall Stocker, επικεφαλής αναδυόμενων αγορών της Morgan Stanley στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού, με τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους, στους τελευταίους μήνες του 2023 να ανανεώνουν την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία και τα ελληνικά assets και να τα τοποθετούν υψηλά στις επενδυτικές τους επιλογές και για το 2024.

Οι προοπτικές για το νέο έτος, σύμφωνα με τους αναλυτές είναι ευοίωνες για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς τροφοδοτούνται από τις θετικές εκτιμήσεις για το ΑΕΠ της χώρας, τα μεγέθη των Εισηγμένων Εταιρειών, αλλά και την προοπτική επιστροφής της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές

Οι εξωτερικές αβεβαιότητες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας και κατ΄ επέκταση της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία όμως το 2023, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, παρουσιάστηκε ανθεκτική συνεχίζοντας τον ενάρετο κύκλο της οικονομικής μεγέθυνσης για τρίτο συνεχόμενο χρόνο. Μετά το +8,4% του 2021, το +5,6% του 2022 και το πιθανολογούμενο +2,4% για το 2023, η εκτιμώμενη ανάπτυξη για το 2024 είναι τουλάχιστον 2,4% σύμφωνα με πολλούς διεθνείς οργανισμούς και επενδυτικούς οίκους και αποτελεί έναν από τους υψηλότερους της ευρωζώνης.

Η σημαντική βελτίωση των μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών και των τραπεζών δικαιολογούν τις υψηλές επιδόσεις του 2023 στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία όμως δεν αποτιμάται σε υπερβολικά επίπεδα, καθώς οι τιμές των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης διαπραγματεύονται με προσδοκώμενο p/e 2024 στο 7 με 8.

Τεχνικά το πέρασμα του Γενικού Δείκτη μέσα στην περιοχή των υψηλών 10ετίας ανάμεσα δίνει ως στόχο στο επόμενο τρίμηνο το επίπεδο ορόσημο των 1400 μονάδων. Ένα επίπεδο που μόλις προσπεραστεί μας βγάζει σχεδόν 12 χρόνια πίσω, στον Μάιο του 2011 λίγο πριν κάνουμε το μεγάλο ιστορική "βουτιά" ένα χρόνο μετά προς τις 471 μονάδες. Τεχνικά, σε αυτό το πλαίσιο, η αγορά στοχεύει, αρχικά, στο υψηλό του 2014 στις 1.379 μονάδες.

Η χρηματιστηριακή αγορά το 2024 θα στηριχθεί:

- Στην αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδος: Σύμφωνα με την Κομισιόν η Ελλάδα θα έχει το 2023 διπλάσιο αριθμό οικονομικής μεγέθυνσης από τον μέσο ευρωπαϊκό μέσο όρο και το 2024, μία πιο δύσκολη χρονιά για την Ευρώπη. Σύμφωνα με την Κομισιόν η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2022-2024 σε ρυθμό αύξησης επενδύσεων, λόγω των αυξημένων ροών ευρωπαϊκών κονδυλίων (Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ κυρίως).

Η πρόβλεψη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας είναι πιο αισιόδοξη (Ανάπτυξη 2,4% το 2023 και 2,9% το 2024 ) εν σχέση με τις αντίστοιχες των διεθνών Οργανισμών (ΕΕ: Ανάπτυξη 2,4% και 2,3% , ΔΝΤ: Ανάπτυξη 2,5% και 2,0% , ΤτΕ: Ανάπτυξη 2,4% και 2,5% ). Η Ελλάδα έχει τώρα τον τρίτο υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης, πολύ μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε

- Στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας με την Ελλάδα να ανεβαίνει από τη Β' Εθνική στην Α' Εθνική. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας δημιουργεί ένα διαφορετικό επενδυτικό κοινό και για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και βάζει στην τελική ευθεία την αναβάθμιση της στις ανεπτυγμένες αγορές, πιθανόν το καλοκαίρι του 2024. Διαμορφώνει τις προϋποθέσεις να εξετασθεί το σενάριο για τοποθετήσεις στην ελληνική αγορά από Επενδυτικούς Φορείς, τα passive index funds που προσαρμόζουν τις επενδύσεις τους με τους βασικούς δείκτες, που εκπροσωπούν 60 τρισ. δολ !

Παράλληλα, το εγχείρημα της ένταξης του Χ.Α. στις Ανεπτυγμένες Αγορές, θα επιφέρει αλλαγές στα μετοχολόγια των Εισηγμένων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των επενδυτών που παρακολουθούν την Ελληνική Αγορά.

- Ο πολιτικός κίνδυνος στην Ελλάδα είναι σχεδόν μηδενικός σε συνέχεια του εκλογικού αποτελέσματος του Ιουνίου 2023, που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για σταθερή διακυβέρνηση επί μια τετραετία, σε αντίθεση με την αβεβαιότητα η οποία θα έρθει σιγά - σιγά στο διεθνές προσκήνιο, καθώς θα διεξαχθούν εκλογές σε ευαίσθητες γεωγραφικές Ζώνες, αλλά και σημαντικές Οικονομίες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Ρωσία, Ινδία, κλπ), οι οποίες είναι πιθανόν θα προκαλέσουν ανατροπές των υφιστάμενων ισορροπιών.

- Στα αποτελέσματα ρεκόρ που καταγράφουν οι εισηγμένες εταιρείες. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες μοίρασαν το 2023... δώρα 2,95 δισ. σε μερίσματα , ξεπερνώντας την επίδοση των 2,4 δισ. του 2022, που είναι και το υψηλότερο από το 2009, δηλαδή το τελευταίο έτος πριν αρχίσει η μεγάλη οικονομική κρίση, παρά το γεγονός ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συνεχίζουν να μην διανέμουν μερίσματα.

Οι Εισηγμένες Εταιρείες κινούνται σε τροχιά ιστορικών επιδόσεων για μια ακόμα χρήση, με ενισχυμένα μερίσματα και σχετικά χαμηλές αποτιμήσεις.

-Στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων. Η συγκέντρωση ρευστότητας άνω των 8 δις ευρώ στο placement του 20% της Εθνικής αποτελεί μια ισχυρή παρακαταθήκη για την αίσια έκβαση των απαιτητικών εγχειρημάτων διάθεσης μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς και του Ελ. Βενιζέλος.

- Στο γεγονός ότι, μετά από πολλά χρόνια οι Τράπεζες θα είναι κερδοφόρες, με μονοψήφια NPEs και με υπόσχεση διανομής μερισμάτων. Το 2024 θα είναι έτος που θα σπάσει η μερισματική ανομβρία των Τραπεζών μετά από 15 χρόνια.

Το 2024 θα είναι έτος που θα σπάσει η μερισματική ανομβρία των συστημικών Τραπεζών μετά από 15 χρόνια. Παρά τη σημαντική άνοδο των τραπεζικών μετοχών το 2023, στις βασικές επενδυτικές προτιμήσεις για το 2024, οι αναλυτές επιλέγουν τον Τραπεζικό κλάδο ως βασικό εκφραστή των τάσεων της Οικονομίας, αλλά και λόγω των χαμηλών αποτιμήσεων βάση κερδοφορίας.

Οι διεθνείς οίκοι

Αισιόδοξη για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου δηλώνει η Goldman Sachs και "βλέπει" τις 1.550 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη σε ορίζοντα 12 μηνών, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 1.375 μονάδες.

Η Ελλάδα είναι το trend του 2024, οι ελληνικές τράπεζες το μεγάλο story σύμφωνα με την JP Morgan. Η JP Morgan προτείνει σύσταση overweight σύσταση για την Ελλάδα από τις αναδυόμενες αγορές, με σύσταση οverweight για τις ελληνικές τράπεζες, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές είναι ακόμη σε υψηλό discount σε σχέση με τις τράπεζες της ευρωζώνης, με δεδομένο τον υψηλότερο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων τους.

Μάλιστα η JPM εκτιμά πως οι ελληνικές μετοχές που συμμετέχουν στον δείκτη MSCI EMEA αναμένεται να καταγράψουν τις υψηλότερες αποδόσεις, με ράλι της τάξης του 19% το επόμενο έτος στο βασικό σενάριο, ενώ στο bull σενάριο το ράλι μπορεί να αγγίξει και το 30%.

Ως ξεχωριστό story διαρθρωτικής ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές αναφέρει την Ελλάδα η HSBC, τηρώντας στάση overweight τόσο για την οικονομική πορεία της χώρας, όσο και για τις ελληνικές μετοχές, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αποτελεί έναν από τους προτιμώμενους επενδυτικούς προορισμούς. Στο περιβάλλον των αναδυόμενων αγορών, οι ελληνικές μετοχές και ειδικά οι ελληνικές τράπεζες, αποτελούν από τα μεγαλύτερα stories του επόμενου διαστήματος, τη στιγμή που έχουν και πολύ ελκυστικές αποτιμήσεις.

H αμερικανική επενδυτική τράπεζα Jefferies δηλώνει "ταύρος" για τις ελληνικές τράπεζες, εκτοξεύει" τις τιμές-στόχους και βλέπει ράλι έως και 45%. Μετά την ισχυρή υπεραπόδοση το 2023, η Jefferies συνεχίζει να βλέπει περαιτέρω περιθώρια ανόδου για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών. Οι νέες τιμές - στόχοι είναι τα 8,80 ευρώ για την Εθνική, από 7,40 ευρώ, τα 2,25 ευρώ για τη Eurobank, από 1,70 ευρώ πριν, τα 2,25 ευρώ για την Alpha Bank, από 1,10 ευρώ πριν και τα 4,45 ευρώ για την Πειραιώς, από 3,10 ευρώ προηγουμένως.

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες ήταν βασικό θέμα το 2023 και φαίνεται ότι θα ξεχωρίσουν και το 2024. Η επενδυτική τράπεζα δίνει μια ξεχωριστή θέση στην Alpha Bank, καθώς την τοποθετεί ως κορυφαία επιλογή, όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τιμή στόχος για την Alpha Bank είναι τα 1,99 ευρώ. Για την Εθνική η τιμή στόχος είναι στα 7,50 ευρώ, στα 4,16 ευρώ για την Πειραιώς και για την Eurobank στα 1,95 ευρώ.

Για τις ελληνικές τράπεζες η JP Morgan και δίνει σύσταση overweight και υψηλές τιμές - στόχους. Για την Εθνική και τη Eurobank, δίνει τιμές -στόχους στα 8,10 ευρώ και στα 2,60 ευρώ, αντιστοίχως και για την Alpha Bank τα 2,20 ευρώ.

Η Deutsche Bank δίνει τιμή στόχο στα 2 ευρώ και σύσταση buy για την Alpha Bank, για την Εθνική 7,1 ευρώ και σύσταση Hold και για την Πειραιώς 3,3 ευρώ και σύσταση Hold.

Η Goldman Sachs δίνει σύσταση Βuy για την Εθνική και την Πειραιώς, Neutral για τη Eurobank, με τις τιμές στόχους για τις μετοχές τους να διαμορφώνονται για την Εθνική στα 8,40 ευρώ , για την Πειραιώς στα 4,20 ευρώ και τη Eurobank στα 1,90 ευρώ .

