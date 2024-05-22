Εντός της τρέχουσας χρονιάς θα είναι διαθέσιμο το κυρίως (default) χαρτοφυλάκιο του ΤΕΚΑ όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου καλεσμένος στο Talk Radio 98.9 προσθέτοντας ότι εντός της επόμενης διετίας θα είναι διαθέσιμα τόσο το πιο συντηρητικό όσο και το πιο επιθετικό χαρτοφυλάκιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να κατανέμουν τις εισφορές τους όπως οι ίδιοι επιθυμούν.

Σημείωσε ότι οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις έχουν μειωθεί σημαντικά και το ίδιο συμβαίνει και με τις επικουρικές, ενώ ο μέσος χρόνος απονομής συντάξεων από 18 μήνες που ήταν το 2019 έχει μειωθεί στους δύο μήνες.

«Είχαμε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις - οι περισσότερες κύριες. Ο μέσος χρόνος απονομής εκείνη την περίοδο άγγιζε τους 18 μήνες ενώ σήμερα αυτός ο αριθμός έχει πέσει σε μόλις 2 μήνες» είπε και πρόσθεσε «Υπάρχει ακόμα ένα μικρό απόθεμα ληξιπρόθεσμων εκκρεμών συντάξεων, αλλά και αυτές είναι αφενός μεν πολύ λιγότερες από ό,τι ήταν παλαιότερα και είναι και πολύ μικρότερος και ο χρόνος απονομής τους».

Ο κ. Τσακλόγλου στάθηκε στη νομοθετική πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα στους μη μισθωτούς που έχουν οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ να λαμβάνουν σύνταξη, αρκεί να καλύπτονται κάποιες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα να υπάρχουν 20 έτη καταβεβλημένων εισφορών και τραπεζικές καταθέσεις κάτω από 12.000.

Τέλος, έκανε αναφορά στη δυνατότητα που δίνεται στους συνταξιούχους να εργάζονται χωρίς καμία περικοπή στη σύνταξή τους. Μέτρο, το οποίο όπως είπε το υποδέχτηκαν θερμά οι συνταξιούχοι και ενώ, προηγουμένως υπήρχαν γύρω στις 36 χιλιάδες εργαζόμενους συνταξιούχους ήδη το αντίστοιχο νούμερο είναι αρκετά πάνω από τις 80 χιλιάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.