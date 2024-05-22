Την επιστολή του πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ακρίβεια αλλά και τα μέτρα της κυβέρνησης για τον έλεγχο της αγοράς και τον περιορισμό της αισχροκέρδειας σχολίασε στο EΡΤΝews o υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας λέγοντας ότι «η Φον Ντερ Λάιεν αναγνώρισε το δίκαιο της επιστολής του πρωθυπουργού».

Όπως είπε ο υπουργός: «Η επιστολή που έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός και αφορά αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που χαρακτηρίζονται ως εδαφική περιορισμοί εφοδιασμού, και τις οποίες χρησιμοποιούν πολλές φορές πολυεθνικές εταιρείες για να μεγιστοποιήσουν το κέρδος μεταξύ των διαφορετικών χωρών, είναι η πρώτη επιστολή που στέλνεται από πρωθυπουργό κράτους μέλους προς την πρόεδρο της Επιτροπής, η κυρία φον ντερ Λάιεν».

Ακόμη, ο υπουργός δήλωσε ότι «αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Ελλάδα για άλλη μια φορά πρωτοπορεί και σε αυτό τον τομέα, δηλαδή στην προσπάθεια να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, τον Ευρωπαίο και τον Έλληνα κατ' επέκταση από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των πολυεθνικών εταιρειών που οδηγούν τις τιμές των προϊόντων στα ύψη.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στόχος είναι «να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, να τιθασεύσουμε τον πληθωρισμό, να αποκλιμακωθεί οι τιμές και τελικά να μπορούν τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας που σήμερα τους ταλανίζει» και όπως είπε «ο τρόπος αντιμετώπισης των πολυεθνικών δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο ένα κράτος μέλος. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια κεντρική παρέμβαση στην Ευρώπη γιατί αφορά, υπερβαίνει την κάθε χώρα, υπερβαίνει την κάθε κυβέρνηση και πολλές φορές υπερβαίνει και την κάθε αγορά».

Το καλάθι στην Ελλάδα είναι φθηνότερο από άλλες χώρες

Ο κ. Σκρέκας τόνισε, η κα φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε και εκείνη ότι υπάρχουν προσπάθειες πολλές φορές από πολυεθνικές εταιρείες που πουλάνε πανομοιότυπα προϊόντα σε διαφορετικές τιμές στις χώρες της Ευρώπης, να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους εις βάρος των καταναλωτών.

Μιλώντας για το καλάθι του καταναλωτή δήλωσε ότι «στην Ελλάδα, σε σχέση με τα αντίστοιχα καλάθια στη Ρουμανία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία και στη Γερμανία είναι φθηνότερο σε μέσους όρους, άρα σημαίνει ότι εδώ τα μέτρα έχουν αρχίσει να αποδίδουν σταδιακά».

Απαντώντας σε ερώτηση εάν η επιστολή του πρωθυπουργού στάλθηκε αργά καθώς η ακρίβεια επιμένει ο κ. Σκρέκας απάντησε: «Όλο αυτό το διάστημα δεν είμαστε με σταυρωμένα χέρια. Η Ελλάδα έχει ψηφίσει νόμο για την αθέμιτη κερδοσκοπία των επιχειρήσεων, τον εφαρμόζει και επιβάλλει πρόστιμα και σε πολυεθνικές εταιρίες και μάλιστα πάρα πολύ υψηλά και το ανακοινώνει. Αυτές οι έρευνες συνεχίζονται».

Πρόσθεσε, δε, ότι «οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά και το επόμενο διάστημα, εφόσον υπάρχουν κι άλλα ευρήματα, θα ανακοινώσουμε εκ νέου πρόστιμα κατά εκείνων των εταιρειών οι οποίοι παραβιάζουν τον ελληνικό νόμο». Συμπλήρωσε δε ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται, εισπράττονται και οι εταιρείες διορθώνουν τις τιμές τους μετά.

Να δοκιμάσουν οι πολίτες το e-katanalotis

Ο κ. Σκρέκας αναφερόμενος στο θέμα της ακρίβειας κάλεσε τους πολίτες να δοκιμάσουν την πλατφόρμα e-katanalotis που βοηθά τους καταναλωτές να αγοράσουν φθηνότερα τα προϊόντα συγκρίνοντας τις τιμές μεταξύ super market λέγοντας ότι μπορούν να κερδίσουν έως 15%.

«Η καλύτερη πρακτική είναι η σύγκριση και η διαφάνεια στις τιμές» είπε ο κ. Σκρέκας προσθέτοντας ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που πήρε αμέσως μέτρα και υποχρέωσε τις επιχειρήσεις να αναγράφουν με το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς την τιμή του προϊόντος ανά μονάδα μέτρησης.

Σχολιάζοντας δημοσίευμα ο κ. Σκρέκας δήλωσε ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 16,5% στην Ελλάδα και 23% αυξήθηκε στην Ευρώπη. «Φυσικά και ταλαιπωρούνται τα νοικοκυριά και δυσκολεύονται. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε με μέτρα να τα βοηθήσουμε αλλά το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι δυστυχώς αντίστοιχο με την Ελλάδα και μεγαλύτερο» σημείωσε σχετικά.

Αναφορικά με τους ελέγχους σε επιχειρήσεις για τον έλεγχο της αισχροκέρδειας ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν ευρήματα και εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν παραβάσεις θα επιβληθούν πρόστιμα, γιατί ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά». Καταλήγοντας ο κ. Σκρέκας δήλωσε ότι «στόχος είναι να έχουμε μια υγιή ελληνική βιομηχανία με τις επιχειρήσεις να περιορίσουν το περιθώριο κέρδους στα όρια τα οποία επιβάλλει ο νόμος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

