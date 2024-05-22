Λογαριασμός
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημείωνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,3% στις 10:05 ώρα Ελλάδας, με τον βρετανικό FTSE 100 να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Βρετανία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,3% στις 10:05 ώρα Ελλάδας, με τον βρετανικό FTSE 100 να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των περιφερειακών αγορών με πτώση 0,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι τιμές καταναλωτή στη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 2,3% τον Απρίλιο, ύστερα από αύξηση κατά 3,2% τον Μάρτιο, ενώ οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση 2,1%.

