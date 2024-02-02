Άνοιξε την Παρασκευή η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες, με βάση τα δεδομένα που απέστειλαν στην ΑΑΔΕ οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις κατοικίες, το κεφάλαιο ασφάλισης και τα είδη ασφαλισμένων κινδύνων (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα).

Οι αιτήσεις (αρχικές ή τροποποιητικές) υποβάλλονται έως τις 22/02/2024, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών

Επισημαίνεται ότι, κατά τη δημιουργία της αίτησης, οι λήπτες της ασφάλισης μπορούν να εντοπίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν δηλωθεί στον ΑΦΜ τους και να:

• τα συσχετίσουν με τις ασφαλισμένες κατοικίες τους (ασφάλιση ιδίου)

• δηλώσουν τους ΑΦΜ των συνιδιοκτητών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι συνιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτων)

• δηλώσουν τους ΑΦΜ των τρίτων προσώπων που έχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας, όταν οι ίδιοι δεν έχουν δικαίωμα επ' αυτής (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτων).

Οι φορολογούμενοι, που θα περιληφθούν στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα, θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το οποίο θα αναρτηθεί και στην προσωπική τους θυρίδα, στη διαδρομή myAADE / Μητρώο & Επικοινωνία / Τα μηνύματά μου. Για να τους χορηγηθεί η μείωση ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρέπει να υποβάλουν και οι ίδιοι αίτηση, προκειμένου να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν ειδικότερα, μέσω του σχετικού καταλόγου Συχνών Ερωτήσεων & Απαντήσεων καθώς και του Οδηγού Χρήσης της νέας πλατφόρμας που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, καθώς και μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ: +30 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

