Το ευρώ ενισχύεται κατά 0,12%, στα 1,0889 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,0889 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 159,5560 γεν, στο 0,8525 με τη στερλίνα και στο 0,9313 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,11% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 146,5680 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο κατά 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,2767 δολάρια.
- Bloomberg για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος»: Η επιτυχία της δημόσιας εγγραφής απέδειξε ότι η Ελλάδα έχει ανακάμψει δυναμικά
- Χατζηδάκης για το «Ελ. Βενιζέλος»: Οι επενδυτές και οι αγορές δείχνουν εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία
- Ρεκόρ προσφορών για τις μετοχές του «Ελ. Βενιζέλος» - Ξεπέρασαν τα 8 δισ. ευρώ
