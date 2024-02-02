Το ευρώ ενισχύεται κατά 0,12%, στα 1,0889 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,0889 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 159,5560 γεν, στο 0,8525 με τη στερλίνα και στο 0,9313 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,11% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 146,5680 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο κατά 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,2767 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

