Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να διασπά και τα επίπεδα των 1.380 μονάδων, κινούμενη σε υψηλά σχεδόν 13 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.385,01 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,61%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Μαϊου 2011 (1.388,11 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.392,27 μονάδες (+1,14%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,77%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη 7,10%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 138,07 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 15.671.807 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,48%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+2,56%), Alpha Bank (+2,06%), της Ελλάκτωρ (+1,61%), της Σαράντης (+1,60%) και της Aegean Airlines (+1,47%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-1,07%), της Μυτιληναίος (-0,63%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,51%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.980 και 6.59.555 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 22,53 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 20,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 42 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα +9,43% και Βιοτέρ +9,38%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler -5,71% και Χαϊδεμένος -3,61%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 24,3000 +0,41%

ALPHA BANK: 1,7350 +2,06%

AEGEAN AIRLINES: 12,4000 +1,47%

VIOHALCO: 6,4200 +2,56%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,0600 +0,14%

ΔΕΗ: 12,4900 +0,73%

COCA COLA HBC:27,4000 +1,03%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5200 +1,61%

ΕΛΠΕ: 7,3900 +0,68%

ELVALHALCOR: 2,3250 -0,21%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1260 +0,65%

ΕΥΔΑΠ: 5,8100 -0,51%

EUROBANK: 1,8200 αμετάβλητη

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2800 -0,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9250 -0,43%

MOTOR OIL: 25,4400 +1,19%

JUMBO: 26,6000 +0,53%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,1600 -0,63%

ΟΛΠ:24,9000 +0,81%

ΟΠΑΠ: 16,3500 +0,86%

ΟΤΕ: 12,8500 αμετάβλητη

AUTOHELLAS:13,0000 -1,07%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8200 +0,53%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,9000 +1,60%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,0700 +0,40%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

