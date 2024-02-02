Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ξεπέρασε για ακόμη μια φορά κάθε προσδοκία τον μήνα Ιανουάριο, καθώς δημιουργήθηκαν 353.000 νέες θέσεις εργασίας με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει σταθερό στο 3,7%, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα Παρασκευή στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας είναι διπλάσιος από το αναμενόμενο, αφού οι αναλυτές ανέμεναν μόνο 175.000 νέες θέσεις, σύμφωνα με τo Briefing.com.

Επιπλέον, τα στοιχεία για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, σε 182.000 και 333.000 νέες θέσεις εργασίας, συνολικά 126.000 περισσότερες από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

