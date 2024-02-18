ΕΕ: Περισσότεροι έλεγχοι από τις αρχές, όμως οι υψηλές τιμές παραμένουν

Οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού εστιάζουν περισσότερο στις εταιρείες του καταναλωτικού τομέα, καθώς ο πληθωρισμός αυξάνει τον κίνδυνο αθέμιτης συμπεριφοράς. Το 2022, έγιναν από τις αρχές ανταγωνισμού 17 απροειδοποίητες επιθεωρήσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ και την Ελβετία σε εταιρείες του κλάδου των καταναλωτών αγαθών, για να αυξηθούν σε 26 ένα χρόνο αργότερα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας νομικών συμβούλων White & Case.

Νομικοί σύμβουλοι ειδικοί σε θέματα ανταγωνισμού υποστηρίζουν ότι αυτό συμβαίνει λόγω ανησυχιών ότι ο υψηλός πληθωρισμός έχει αυξήσει την πιθανότητα οι επιχειρήσεις να κάνουν καρτέλ ή να αποκρύπτουν με μεγαλύτερη επιτυχία, οποιαδήποτε μη ανταγωνιστική συμπεριφορά όσον αφορά τις τιμές, τις εργασιακές πρακτικές ή τα δικαιώματα των καταναλωτών. «Είναι εύκολο να κρύψεις τις αυξήσεις των τιμών όταν υπάρχει πληθωριστική πίεση», δήλωσε η Zoë Mernick-Levene, επικεφαλής ανταγωνισμού της Leigh Day.

