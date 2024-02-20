ΑΑΔΕ: 5+1 ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διασύνδεση των POS με τα Ταμειακά Συστήματα

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, η ΑΑΔΕ απαντά σε 5+1 κρίσιμες ερωτήσεις για το έργο της διασύνδεσης των POS με τα Ταμειακά Συστήματα.

1. Ποιες είναι οι φάσεις για τη διασύνδεση POS - Ταμειακών Συστημάτων;

1.1. Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων: Συστήθηκε, τηρείται και επικαιροποιείται συνεχώς στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) (Α. 1137 /06.09.2023). Τα ενεργά POS των επιχειρήσεων δηλώνονται αυτοματοποιημένα μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) ή από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs). Οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, εφεξής, υποχρεούνται, από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, να υποβάλλουν δήλωση για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, καθώς και για την επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.

1.2. Υποβολή Δηλώσεων Συμμόρφωσης Παρόχων: Oι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής ή αλλοδαπής δηλώνουν τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ για τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν στους Xρήστες υπηρεσιών πληρωμών

1.3. Αναβάθμιση POS. Τα υφιστάμενα POS θα πρέπει να αναβαθμιστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διασύνδεσής τους. Η αναβάθμιση των ενεργών POS πραγματοποιείται απομακρυσμένα με ευθύνη των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs). Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης μέσω της εφαρμογής του μητρώου μέσων πληρωμών.

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για τη δυνατότητα αναβάθμισης κάθε Μέσου Πληρωμών που διαθέτουν. Η ενημέρωση συντελείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στη θυρίδα τους (Τα Μηνύματά μου) στην ψηφιακή πύλη «myAADE», καθώς και με την αναγραφή ένδειξης «Προς Αναβάθμιση» στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών.

1.4. Διασύνδεση POS - Ταμειακών Συστημάτων: Στο τελευταίο στάδιο της διασύνδεσης, αναβαθμίζονται τα Ταμειακά Συστήματα (εφόσον απαιτείται) και διασυνδέονται με τα POS, με ευθύνη της επιχείρησης που τα χρησιμοποιεί. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει κάθε Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συνόλου των POS που διαθέτουν, με τρεις τρόπους:

• μέσω email

• μέσω σχετικής ειδοποίησης στην εφαρμογή «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE

• με σχετική ένδειξη στα «Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)» στην εφαρμογή «Στοιχεία Επιχείρησης»

2. Τι πρέπει να κάνω για να διασυνδεθώ;

Θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

2.1. Προβολή στοιχείων POS. Τα στοιχεία των POS που έχουν υποβληθεί από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), είναι διαθέσιμα στις επιχειρήσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE / Μητρώο & Επικοινωνία / Μητρώο POS

2.2. Υποβολή δήλωσης διαφωνίας. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που διαφωνούν με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών

2.3. Αναβάθμιση POS. Η αναβάθμιση των ενεργών POS πραγματοποιείται απομακρυσμένα με ευθύνη των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs)

2.4. Ειδοποίηση αναβάθμισης. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ειδοποίηση με αποστολή email για την αναβάθμιση των POS που διαθέτουν

2.5. Διασύνδεση POS - Ταμειακού Συστήματος. Εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση και το αργότερο έως τις 29/2/2024, ο τεχνικός ΦΗΜ διασυνδέει επιτόπια το POS με την Ταμειακή μηχανή και ολοκληρώνει τη διαδικασία

3. Ποιες είναι οι επιλογές μου για την έκδοση των παραστατικών;

Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση των παραστατικών σας είτε μέσω των διαθέσιμων πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ-OCR), είτε μέσω άυλων ταμειακών μηχανών από πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης (VCR).

Οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) και οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) διαθέτουν μοντέλα POS, για τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Συμμόρφωσης για την διασύνδεση με τα Ταμειακά Συστήματα.

Τέλος, οι διαθέσιμες All in One λύσεις, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως POS και ως Ταμειακό Σύστημα και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της διασύνδεσης POS - Ταμειακών Συστημάτων.

4. Μέχρι πότε πρέπει να έχω διασυνδεθεί;

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων με τα POS τους ή απόκτηση νέων συστημάτων που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 29/2/2024.

5. Δικαιούμαι χρηματοδότηση;

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

• Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

• Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2023.

• Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Μέχρι σήμερα, από τους 3 πρώτους κύκλους, έχουν εγκριθεί τα αντίστοιχα vouchers χρηματοδότησης σε 121.138 επιχειρήσεις για την αγορά/αντικατάσταση POS (18,1 εκατ. ευρώ) και 169.837 επιχειρήσεις για την κάλυψη μέρους του κόστους διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές (22,5 εκατ. ευρώ). Δρομολογείται ήδη η έναρξη του 4ου κύκλου χρηματοδότησης μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ πρόκειται να υπάρξει και 5ος κύκλος χρηματοδότησης, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι στους νέους κύκλους χρηματοδότησης, λύσεις All in One θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν με συνδυασμό επιλογής της Κατηγορίας 1 (Αντικατάσταση EFT/POS) και της Κατηγορίας 3 (Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης).

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

6. Πού μπορώ να βρω χρήσιμες πληροφορίες;

Χρήσιμες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας προς το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ:

• ηλεκτρονικά μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE, στην πλατφόρμα Μητρώο & Επικοινωνία > Ερωτήματα προς ΑΑΔΕ > επιλέγοντας την κατηγορία Μητρώο - Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) (για πιστοποιημένους από την ΑΑΔΕ χρήστες με κωδικούς Taxisnet) ή στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, στο πεδίο Επικοινωνία > Ηλεκτρονικό ερώτημα > Φόρμα υποβολής ερωτήματος (για μη πιστοποιημένους χρήστες)

• τηλεφωνικά στο +30 213 162 1000 σε εργάσιμες ημέρες, από τις 07:30 έως τις 17:00.

Μόνο οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και οι Παρόχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) μπορούν να απευθύνονται στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τους τηλέφωνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.