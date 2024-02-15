Αυστηρότερα πρόστιμα και κυρώσεις, όχι μόνο για τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμειακές τους μηχανές, αλλά και για τους παρόχους των POS, των ERPs και των ταμειακών μηχανών σε περίπτωση που δεν συνεργάζονται, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε σχετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στην τροπολογία του ΥΠΕΘΟ προβλέπονται πρόστιμα 10.000 έως 20.000 ευρώ για όσους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις δεν διασυνδέσουν εντός της προθεσμίας ταμειακές και POS. Με την ίδια τροπολογία προβλέπονται και πρόστιμα από 200.000 έως και 300.000 για παρόχους POS οι οποίοι δεν θα προχωρήσουν στις απαιτούμενες αναβαθμίσεις των λογισμικών τους



Παράλληλα, σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του 3ου κύκλου χρηματοδότησης μέρους του κόστους αγοράς και διασύνδεσης POS, ενώ δρομολογείται η έναρξη του 4ου κύκλου χρηματοδότησης μέσα στις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, με εντολή του Υπουργού, Κωστή Χατζηδάκη, πρόκειται να υπάρξει και 5ος κύκλος χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Τονίζεται πως από τους 3 πρώτους κύκλους χρηματοδότησης έχουν εγκριθεί τα αντίστοιχα vouchers σε 121.138 επιχειρήσεις για την αγορά/αντικατάσταση POS (18,1 εκ. ευρώ) και 169.837 επιχειρήσεις για την κάλυψη μέρους του κόστους διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές (22,5 εκατ. ευρώ).



Αναλυτικότερα, σε σχέση με τα πρόστιμα, η αυστηροποίηση των κυρώσεων και των προστίμων αφορά όλους τους κρίκους της αλυσίδας, δηλαδή όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης και συγκεκριμένα:



Α) Τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που υποχρεούνται να διασυνδέσουν τα συστήματα τους. Συγκεκριμένα, για τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που υποχρεώνονται με βάση τον νόμο να διασυνδέσουν τα τερματικά τους μηχανήματα POS με τις ταμειακές μηχανές και δεν το κάνουν εντός των χρονοδιαγραμμάτων προβλέπεται:

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 20.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%, όταν επιβάλλεται σε χρήστες τερματικών POS που ασκούν την δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, πλην των τόπων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί.

Αν η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου τριπλασιάζονται.



Β) Τους παρόχους τερματικών POS. Σε περίπτωση που οι εταιρίες αυτές δεν συνεργάζονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές, όπως αυτές έχουν οριστεί από την ΑΑΔΕ, επιβάλλεται:

Πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ. Αν όμως η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300.000 χιλιάδων ευρώ.

Όσοι πάροχοι δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναβάθμισης των τερματικών τους για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών τότε:

α) παύει να ισχύει η δήλωση συμμόρφωσης, δηλαδή η δυνατότητα τα τερματικά POS να είναι συμβατά με τους όρους της αγοράς, και επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή πρόστιμο, ύψους 100.000 ευρώ και

β) πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά τερματικό POS για το οποίο δεν έχουν προβεί σε αναβάθμισή του. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται εφόσον η μη αναβάθμιση αποδεδειγμένα οφείλεται σε μη υπαιτιότητα τους.



Γ) Τους εισαγωγείς και κατασκευαστές ταμειακών μηχανών. Σε περίπτωση που οι εταιρίες αυτές δεν συνεργάζονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου όπως αυτό έχει οριστεί από την ΑΑΔΕ, τότε μπορεί να υπάρξει:

Ανάκληση της άδειας καταλληλότητας του μοντέλου ταμειακής μηχανής για όσους δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διασύνδεσής της με τύπους τερματικών POS

Πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Δ) Τους Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που διασυνδέονται με Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»). Και στις περιπτώσεις όπου οι εταιρίες αυτές δεν συνεργάζονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου τότε:

Τα παραστατικά που θα εκδίδονται από το πρόγραμμα ERP δεν θα θεωρούνται νόμιμα.

Πρόστιμο 10.000 ευρώ



E) Τέλος, για παραβάσεις που αφορούν υποχρεώσεις των τεχνικών εγκατάστασης, δηλαδή υποβολή δήλωσης πελατολογίου ή αποστολή πληροφοριών σχετικών με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επιβάλλεται:

πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά μη δηλωθέντα, εκπροθέσμως δηλωθέντα ή ανακριβώς δηλωθέντα πελάτη στον οποίο παρέχονται ή ο οποίος αποδέχεται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή υπηρεσίες εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης («ERP»).

Το πρόστιμο αυτό δεν επιβάλλεται, εφόσον οι μη δηλωθέντες, εκπροθέσμως δηλωθέντες ή ανακριβώς δηλωθέντες πελάτες στους οποίους παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν το 15% του συνολικού αριθμού των πελατών ή δεν υπερβαίνουν αθροιστικά τους δέκα (10), ανά οντότητα που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.



O Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές θα ολοκληρωθεί πάση θυσία! Ήδη έχει γίνει σημαντική πρόοδος σε όλα τα επίπεδα, έχουν ολοκληρωθεί 11 νομοθετικές και κανονιστικές διαδικασίες, ενώ εδώ και αρκετό διάστημα έχει συσταθεί ειδική Ομάδα Εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου, της ΑΑΔΕ και των παρόχων προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα όποια ζητήματα προκύπτουν. Χρειάζεται όμως να τρέξουμε περισσότερο το επόμενο διάστημα. Αν το έργο δεν ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων, η χώρα θα δει να διακόπτεται, έστω και μερικώς, η χρηματοδότηση της από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Επιταχύνουμε επομένως την υλοποίηση του έργου με δυο τρόπους. Πρώτον, αυξάνουμε τα πρόστιμα και τις κυρώσεις όχι μόνο για τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις αλλά και για τους παρόχους των POS, των ERP’s και των ταμειακών μηχανών σε περίπτωση που δεν συνεργάζονται. Δεύτερον, σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του 3ου κύκλου επιδότησης μέρους του κόστους αγοράς και διασύνδεσης των POS. Και προχωρούμε επίσης στην έναρξη του 4ου κύκλου χρηματοδότησης μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ έχω δώσει ήδη εντολή και για έναν 5ο κύκλο προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Τέλος, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα καλέσουμε τους εκπροσώπους των τραπεζών προκειμένου να δούμε πώς θα διευκολύνουν και αυτοί από την μεριά τους το έργο της διασύνδεσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.