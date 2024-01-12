Ο Ιάπωνας avant-garde σχεδιαστής μόδας Yuima Nakazato βρίσκεται στο επίκεντρο έκθεσης που θα φιλοξενηθεί φέτος στο Μουσείο Δαντέλας και Μόδας στο Καλαί της Γαλλίας.

Η έκθεση «Yuima Nakazato Beyond Couture» θα αναδεικνύει πώς το έργο του Ιάπωνα σχεδιαστή συνδυάζει την καινοτομία, την παράδοση και την τεχνολογία αιχμής, καθώς και πώς αναπτύσσει βιώσιμη μόδα εμπνευσμένη από τη δημιουργικότητα της υψηλής ραπτικής και τις παραδοσιακές ιαπωνικές τεχνικές.

Γεννημένος στην Ιαπωνία το 1985, ο Yuima Nakazato αποφοίτησε από τη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αμβέρσας, στο Βέλγιο το 2008 και κέρδισε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Καινοτομίας το 2008 για τη μεταπτυχιακή του κολεξιόν, η οποία εισήγαγε την τεχνική origami στη μόδα.

Από το 2016, παρουσιάζει τις συλλογές του δύο φορές το χρόνο στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής και είναι ο δεύτερος Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας, μετά τη Hanae Mori, που συμμετέχει στο διάσημο γεγονός της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δημιουργίες από τις συλλογές του σχεδιαστή από το 2016 έως το 2024 και θα αποκαλύπτει την προοδευτική και βιώσιμη προσέγγιση του σχεδιαστή και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί από την ανατολική και δυτική δεξιοτεχνία, καθώς και έμπνευση κυρίως από τη φύση, όπως το τραγούδι των φαλαινών, την κόκκινη λάβα των ηφαιστείων και την ομορφιά των τοπίων.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου 2024 έως τις 5 Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

