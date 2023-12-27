Σημαντικά μουσεία τέχνης και ιδρύματα πολιτισμού της Αθήνας εμπνέονται από την πλούσια συλλογή τους, το πολύτιμο έργο τους, καθώς και τη νέα χρονιά που μπαίνει σε λίγο καιρό, και μάς παρουσιάζουν τα νέα πρωτότυπα και μοναδικά χριστουγεννιάτικα γούρια τους για ένα ευτυχισμένο και καλότυχο 2024.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Με αφορμή την τρέχουσα έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο» και τη χάντρα που είχε ως φυλαχτό κάποιος από τους Μακεδόνες πολεμιστές που έπεσε στη μάχη, το Cycladic Shop εμπνέεται από διαφορετικές παραδόσεις και παρουσιάζει τη νέα σειρά αντικειμένων Cycladic Protection, μια συλλογή ιδιαίτερων δώρων με δυνατούς συμβολισμούς. Ανάμεσα τους, τα γούρια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης για το 2024: Η «Πύλη της Ευημερίας», ένα κόσμημα εμπνευσμένο από τις πύλες των αρχαίων ελληνικών σπιτιών που διακοσμούνται με Γρύπες, μυθικά όντα των αρχαίων πολιτισμών, προστάτες των θησαυρών, κυρίως του χρυσού, που συνδέεται με την ευημερία του σπιτιού, την προστασία και την ευτυχία. Καθώς και η «Ασπίδα», ένα κόσμημα εμπνευσμένο από τη μακεδονική ασπίδα. Η ασπίδα, ήδη από τα Ομηρικά Έπη, θεωρούταν ένα εκ των σημαντικότερων δημιουργημάτων του ανθρώπου για την ασφάλεια του.

Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου

Στο Πωλητήριο του Κεντρικού Κτιρίου της ΕΠΜΑΣ θα βρείτε το γούρι της Εθνικής Πινακοθήκης για το 2024, εμπνευσμένο από τον « Άγγελο – Πολεμιστή» του Γιώργου Σικελιώτη, χαρακτικό του 1976 που ανήκει στη συλλογή τους. Αντλεί τη φόρμα του από το σχήμα των φτερών του αγγέλου που αναπτύσσονται δυναμικά διεκδικώντας το μέλλον με θάρρος και πίστη, σαν μια ανοιχτή αγκαλιά που μάς υποδέχεται όλους.

Μουσείο Μπενάκη

Στο Benaki Museum Shop θα βρείτε και φέτος ιδιαίτερα γούρια εμπνευσμένα από την πλούσια συλλογή του Μουσείου Μπενάκη. Εμείς στα new entries ξεχωρίσαμε το «Γούρι – Μικρομέρια Ακροπολιτάνα» -ενδημικό φυτό της Ακρόπολης, σύμβολο επιβίωσης, αναγέννησης και ελπίδας- της Λίνας Σπάρη. Το μενταγιόν και βραχιόλι «Ρόδακας» της Μαργαρίτας Μυρογιάννη, εμπνευσμένο από τη διακόσμηση ενός σφαιρικού αρυβάλλου του 6ου αιώνα π.Χ. Καθώς και το «Γούρι – Φιγούρα» από ορείχαλκο και ύφασμα της Νίκης Ορφανού, εμπνευσμένο από κεντήματα των συλλογών του Μουσείου.

