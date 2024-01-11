Έκθεση στη Φλωρεντία για τη ζωή και το έργο του Σαλβατόρε Φεράγκαμο

Έναν αιώνα μετά τα εγκαίνια του πρώτο καταστήματος του Σαλβατόρε Φεράγκαμο στο Χόλιγουντ, ο ομώνυμος οίκος του σχεδιαστή υποδημάτων παρουσιάζει αναδρομική έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τη ζωή και την επαγγελματική του πορεία.

Η έκθεση «Salvatore Ferragamo 1898-1960» στο Μουσείο Φεραγκάμο στην έδρα του οίκου, στη Φλωρεντία εξυμνεί το πρωτοποριακό πνεύμα του οραματιστή σχεδιαστή, τις εμβληματικές δημιουργίες και τις σχέσεις του, καθώς και την τάση του για εφεύρεση και καινοτομία σε εννέα ενότητες.

Στην έκθεση παρουσιάζονται αρχειακά σχέδια, η έρευνα του Φεραγκάμο, η οποία τελικά οδήγησε σε πολυάριθμες καινοτόμες στιγμές στην καριέρα του.

Οι σπουδές του στην ανατομία, η εμπειρία του στην κατασκευή και τη διακόσμηση, ο πειραματισμός με το χρώμα, η τολμηρή έρευνά του σε σχήματα και υλικά και οι ποικίλες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εμπνεύσεις που τελικά οδήγησαν τον Σαλβατόρε πίσω στη Φλωρεντία στην Ιταλία το 1927 αναδεικνύονται στην έκθεση, σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της.

Προβάλλεται αρχικά η προσωπική ιστορία του ιδρυτή του οίκου, από τη γέννησή του στο Μπονίτο το 1898 έως τον πρόωρο θάνατό του το 1960.

Στη συνέχεια με φωτογραφίες, βίντεο και υποδήματα περιγράφεται η εποχή του σχεδιαστή στο Χόλιγουντ, από το 1923 έως το 1927. Άλλη ενότητα είναι αφιερωμένη στα υλικά και τις πηγές έμπνευσής του.

Στις επιστημονικές μελέτες του Φεραγκάμο σχετικά με τη δομή του ποδιού, τις λύσεις για την υποστήριξη υποδημάτων με βάση το σωματικό βάρος και την κατανομή, ανατομικά σχέδια και τα κορυφαία συμπεράσματά του στον κλάδο είναι αφιερωμένη ξεχωριστή ενότητα.

Όλες οι εφευρέσεις του σχεδιαστή και οι πατέντες που απέκτησε για αυτές, όπως τα υποδήματα με τακούνι πλατφόρμα από φελλό, τα πέδιλα με λουριά, αλλά και τα χρώματα από το αρχείο του, ζωηρό κίτρινο, μαύρο, σμαραγδί, μπλε, χρυσού, ασημί και το αγαπημένο του, το κόκκινο παρουσιάζονται επίσης στην έκθεση.

Φωτογραφίες με διάσημους αστέρες του κινηματογράφου και αριστοκράτες και εκπροσώπους του τζετ σετ να φορούν δημιουργίες του έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση «Salvatore Ferragamo 1898-1960» που φιλοξενείται έως τον Νοέμβριο του 2024 στο Museo Ferragamo, στην Piazza di Santa Trinita στη Φλωρεντία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

