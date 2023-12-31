Σας έχουμε 7 εύκολα χτενίσματα που θα θέλατε να κάνετε την Πρωτοχρονιά

Η εορταστική περίοδος καλά κρατεί και επειδή θέλεις να είσαι λαμπερή και in fashion, τα μαλλιά σου σίγουρα δεν πρέπει να είναι σε bad hair day διάθεση. Από λαμπερά updos και παιχνιδιάρικες πλεξούδες μέχρι κομψά waves και αριστοκρατικούς κότσους, οι επιλογές για statement εμφανίσεις είναι πολλές.

Χαμηλός κότσος με πέρλες

Τι πιο εύκολο χτένισμα, που πάντα σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, από έναν κότσο. Τράβηξε τα μαλλιά σου πίσω χαμηλά στον αυχένα, στερέωσέ τα με ένα λαστιχάκι και μερικές καρφίτσες αν είναι ατίθασα και επειδή η εποχή το… σηκώνει διακόσμησέ τα με πέρλες.

Ή και φτερά

Waves με αστραφτερές καρφίτσες

Tα χαλαρά κύματα στα μαλλιά είναι άκρως θηλυκά και προσδίδουν δυναμικότητα και συνάμα ρομαντισμό στο look. Για extra λάμψη τοποθέτησε καρφίτσες και είσαι έτοιμη για night out!

Χαμηλή αλογοουρά

Δώσε στα μαλλιά σου λεία υφή με ένα σπρέι και τράβηξέ τα πίσω σε μια αλογοουρά. Κρύψε το scrunchie σου τυλίγοντας και καρφιτσώνοντας τα μαλλιά σου γύρω του και… voila! Απλή και chic είσαι έτοιμη να γίνεις η ψυχή του πάρτι ή και να περάσεις μια χαλαρή εορταστική βραδιά με φίλους στο σπίτι.

Half-up με σατέν φιόγκο

Ένας σατέν φιόγκος κάνει τα πάντα να φαίνονται κομψά και κλασικά. Πιάσε τα μισά σου μαλλιά ψηλά και δίχως ιδιαίτερο κόπο, ο φιόγκος θα δώσει στο χτένισμά σου την αίγλη που χρειάζεσαι, όπως και τη σιγουριά πως στιλιστικά είσαι on top.

Ψηλές κοτσίδες

Οι κοτσίδες είναι ένα παιχνιδιάρικο χτένισμα που δεν θα βαρεθούμε ποτέ. Εύκολο, απροσδόκητο, διασκεδαστικό και αγαπημένη hair επιλογή της Hailey Bieber. Είσαι έτοιμη για πάρτι;

90’s blowout

Το χτένισμα της χρονιάς πρέπει να κάνει το ντεμπούτο του αυτές τις γιορτές. Θυμίζει κάτι από 90s και μπορείς να το πετύχεις με δύο τρόπους. Να τοποθετήσεις στα μαλλιά σου ρολά ή να χρησιμοποιήσεις μια βούρτσα και πιστολάκι.

Ίσια μαλλιά

Κλασικό όσο και το little black dress. Τα ίσια, sleek μαλλιά είναι το χτένισμα που δεν χάνει ποτέ – αλλά ήδη το ξέρεις.

