Μετά από τέσσερις δεκαετίες στoν χώρο της μόδας, η μαύρη γαζέλα της πασαρέλας, Naomi Campbell, αποκτά τη δική της έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert του Λονδίνου με τον τίτλο «NAOMI: In Fashion».

Η έκθεση, η οποία θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου, θα παρουσιάσει θρυλικά ρούχα σχεδιαστών που φόρεσε το πιο περιζήτητο supermodel στον κόσμο και για αυτό φωτογραφήθηκε με κάποια από αυτά στο ξενοδοχείο «The Dorchester» του Λονδίνου.

«Είναι τιμή μου που μου ζητήθηκε από το V&A να μοιραστώ τη ζωή μου μέσα από τα ρούχα με τον κόσμο», ανέφερε η Κάμπελ σε δήλωσή της.

Είναι η πρώτη έκθεση του μουσείου που επικεντρώνεται στην καριέρα ενός μοντέλου και θα περιλαμβάνει περίπου 100 εμφανίσεις και αξεσουάρ από τους μεγαλύτερους οίκους της μόδας, όπως Chanel, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen και Versace. Ανάμεσα στα ρούχα θα είναι ένας κορσές Thierry Mugler του 1989 φτιαγμένος από πλαστικό και μέταλλο, το ροζ φόρεμα δια χειρός Pierpaolo Piccioli του οίκου Valentinο που πόζαρε στα σκαλιά του Met Gala του 2019 και τα μοναδικά μπλε πέδιλα ύψους 30.5 εκατοστών, τα οποία φόρεσε και έπεσε κατά τη διάρκεια της επίδειξης της Vivienne Westwood το 1993.

Η επιμελήτρια μόδας του μουσείου Σόνετ Στάνφιλ, χαρακτήρισε την Κάμπελ ως «μία από τις πιο παραγωγικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης κουλτούρας».

Γεννημένη στο Λονδίνο παρακολούθησε σχολή υποκριτικής από μικρή ηλικία ενώ στα 8 της χρόνια ξεκίνησε να εμφανίζεται σε μουσικά βίντεο για τον Bob Marley και για τους Culture Club. Το 1986, ενώ χάζευε βιτρίνες στο Covent Garden, τράβηξε την προσοχή της Beth Boldt, υπεύθυνης του πρακτορείου μοντέλων Synchro Model Agency και μέσα σε δύο χρόνια φιγουράριζε στις πασαρέλες του Παρισιού και του Μιλάνου.

Η Ναόμι Κάμπελ ήταν το πρώτο μαύρο μοντέλο που φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο της γαλλικής Vogue το 1988 και η πρώτη μαύρη γυναίκα που πόζαρε για το εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue το 1989.

Όπως αναφέρει το ΑP, η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 6 Απριλίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

