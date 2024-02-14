Η Naomi Campbell φοβάται τα μικρόβια: Δημιούργησε ρούχα με αντιβακτηριδιακό φινίρισμα

Κάποτε το σούπερ μόντελ Ναόμι Κάμπελ φωτογραφήθηκε φορώντας ένα προστατευτικό κοστούμι και ένα μαντήλι Burberry αξίας 3.000 δολαρίων σε ένα αεροδρόμιο, οπότε η επιθυμία της να δείχνει υπέροχη και ταυτόχρονα να παραμένει απαλλαγμένη από μικρόβια δεν είναι μυστικό.

Αυτό ακολούθησε και στην πρώτη συλλογή της για την εταιρεία Boss, δημιουργώντας άνετα ρούχα με αντιβακτηριδιακό φινίρισμα, ένα νεύμα στη μικροβιοφοβία της.

Συνεργάστηκε με τη γερμανική εταιρία για μια συλλογή εμπνευσμένη από τον «γρήγορο ρυθμό ζωής της», η οποία περιλαμβάνει 40 κομμάτια από κοστούμια μέχρι φόρμες με τιμές από 60 έως 745 λίρες.

«Αυτά είναι τα είδη των κομματιών που αντικατοπτρίζουν τον δικό μου τρόπο ζωής» ανέφερε η Κάμπελ σε αποκλειστική δήλωση στον Guardian. «Πάντα σε κίνηση, πάντα έτοιμη για την επόμενη περιπέτεια, αλλά ποτέ δεν συμβιβάζομαι με το στυλ», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, έχοντας φορέσει διαφάνειες από τον οίκο Alaïa και ποζάροντας με μια κάπα Valentino με φτερά στα σκαλιά του Met Gala, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η πρώτη συλλογή της για τoν οίκο απευθύνεται σε όσους ταξιδεύουν και περιλαμβάνει πρακτικά ρούχα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η φετινή χρονιά θα είναι σημαντική για την Κάμπελ. Τον Ιούνιο, το διάσημο μουσείο Victoria and Albert (V&A) θα φιλοξενήσει τη «Naomi», μια έκθεση με πάνω από 100 εμβληματικές δημιουργίες που έχει φορέσει όπως των Alexander McQueen και Gianni Versace. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που το μουσείο θα πραγματοποιήσει αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στην καριέρα ενός μοντέλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.