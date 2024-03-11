Η Αντζελίνα Τζολί δεν βρέθηκε στην τελετή των Όσκαρ, αλλά σχεδίασε ένα υπέροχο φόρεμα για το κόκκινο χαλί των βραβείων.

Η σταρ, η οποία εγκαινίασε τη δική της σειρά ρούχων με την ονομασία «Atelier Jolie» το 2023 δημιούργησε ένα μεταξωτό φόρεμα σε γραμμή Α για τη Σουλέικα Ζαουάντ, η οποία εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ «American Symphony» μαζί με τον σύζυγό της, βραβευμένο με Grammy τραγουδιστή Τζον Μπατίστ.

Είναι η πρώτη φορά που μία από τις δημιουργίες της Τζολί φοριέται στο κόκκινο χαλί.

Είναι κατασκευασμένη από 100% βιώσιμο και vintage μετάξι και στο πίσω μέρος αποτυπώνεται ένα σκίτσο σχεδιασμένο στο χέρι. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Τσαζ Γκεστ (Chaz Guest) και αποτυπώνει τον Μπατίστ να διευθύνει μια ορχήστρα.

Σημειώνεται ότι το «American Symphony» σε σκηνοθεσία του Μάθιου Χάινεμαν επικεντρώνεται στη σχέση του ζευγαριού ενώ περιηγείται στη διάγνωση λευχαιμίας της Σουλέικα.

«Με τον Τσαζ γνωριζόμαστε χρόνια και ήξερα ότι θα το προσεγγίσει με την αφοσίωση και την προσοχή που χρειαζόταν για να νιώσει όμορφα», δήλωσε η διάσημη ηθοποιός στην Vogue εξηγώντας ότι «ήθελε μια εμφάνιση εμπνευσμένη από τη δημιουργικότητα και την αγάπη της Σουλέικα».

«Είναι ζωγράφος και έτσι ένιωσα σωστό να χρησιμοποιήσω το φόρεμά της ως καμβά», συμπλήρωσε η Τζολί

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

