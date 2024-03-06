Στο έργο της ζωγράφου Αμπέρα Γουέλμαν βασίστηκαν δημιουργίες του Mugler που παρουσιάστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Η ζωγράφος το 2021 συμμετείχε στην Τριενάλε του Νέου Μουσείου της Νέας Υόρκης. Στην κολεξιόν Φθινόπωρος/Χειμώνας του διευθυντή δημιουργικού του οίκου, Casey Cadwallader φορέματα και σύνολα γίνονται ο καμβάς έργων της Γουέλμαν.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής της. Της έστειλα μήνυμα και μου είπε: "Αυτό είναι το καλύτερο κείμενο που έχω πάρει ποτέ. Ας συνεργαστούμε"» ανέφερε.

Ο σχεδιαστής μόδας τόνισε ότι ήταν τιμή που μπόρεσε να εντάξει τόσο όμορφες εικόνες σε σύνολα από τζιν με λάμψεις και βελούδο.

Η επίδειξη μόδας διοργανώθηκε σε ένα γυμνάσιο και η εκδήλωση ήταν συνδυασμός μόδας με περφόρμανς για την παρουσίαση μιας συλλογής που δίνει έμφαση στην προσωπική δύναμη και την απελευθέρωση μέσω των ρούχων.

Η γεννημένη στον Καναδά Αμπέρα Γουέλμαν, όταν έζησε στο Βερολίνο ασχολήθηκε πιο βαθιά με την ιστορία της τέχνης. Η επιρροή των Goya, Bosch, Bruegel, Courbet και Ingres, καθώς και των Ιταλών Αναγεννησιακών και Ολλανδών και Ισπανών ζωγράφων του μπαρόκ. Η ζωγράφος αντλεί επίσης έμπνευση από τη φωτογραφία και το βίντεο, στιγμιότυπα οθόνης από το Instagram και άλλες ψηφιακές πηγές και σκίτσα παρατήρησης που έκανε στους δρόμους ή στο μετρό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

