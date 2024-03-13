Τα ίσια φρύδια επιστρέφουν για να μας «στοιχειώσουν» για άλλη μια φορά. Ο τρόπος για να τα πετύχεις είναι με τα ειδικά ξυραφάκια για φρύδια, με τσιμπιδάκι φρυδιών ή αποτρίχωση με κερί. Αυτό που “πρέπει” ουσιαστικά να αποκτήσεις, είναι μια ευθεία γραμμή φρυδιού που ανεβαίνει από το κόκκαλο του φρυδιού προς τους κροτάφους, σε μια ομαλή καμάρα.

Ανάλογα με το στυλ που θα επιλέξεις και το σχήμα του προσώπου σου, μπορείς να σχηματίσεις φρύδια με έντονη γωνία, τα οποία δίνουν ένα αυστηρό βλέμμα. Διαφορετικά, τα έντονα ίσια φρύδια βοηθούν να τονίσεις το σχήμα του προσώπου σου. Επιπλέον ανορθώνουν το βλέμμα, όπως τα εμβληματικά φρύδια της Audrey Hepburn.

Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσεις την τάση των ίσιων φρυδιών αν δεν είναι το στυλ σου. Το σημαντικό είναι να δημιουργήσεις μια κομψή, ομοιόμορφη εμφάνιση στα φρύδια σου, χωρίς να απέχει πολύ από το φυσικό σου σχήμα.

Ίσια φρύδια: Το σχήμα που επέστρεψε από το παρελθόν

Με πάνω από 11 δισεκατομμύρια προβολές στο hashtag #straightbrows στο Tiktok, είναι σαφές ότι αυτήν την τάση θα τη βλέπεις παντού. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ακριβώς αυτό χρειάζεται το βλέμμα: ένα λίφτινγκ προσώπου χωρίς την επέμβαση, filler χωρίς την ένεση. Τα ίσια φρύδια λοιπόν, έχουν να κάνουν με την ανόρθωση, τραβώντας τα χαρακτηριστικά προς τα πάνω. Τα φρύδια μας είναι μία από τις μόνες σκληρές γραμμές στο πρόσωπό μας, οπότε η ιδέα να κόψουμε το τόξο και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευθεία γραμμή για να δημιουργήσουμε την όψη ανόρθωσης, έχει μια λογική. Και αναμφισβήτητα, μπορεί να ταιριάζει σε αρκετούς ανθρώπους.

Η Bella Hadid, το πιο γνωστό παράδειγμα της τάσης των ίσιων φρυδιών, “τραβάει” τα σμιλεμένα χαρακτηριστικά της ψηλά. Ακόμα και από την εποχή της εμβληματικής Audrey Hepburn, το ίσιο φρύδι χαρίζει κολακευτικό αποτέλεσμα, εξισορροπώντας τα στρογγυλεμένα χαρακτηριστικά και προσφέροντας την ψευδαίσθηση της ανύψωσης του τόξου. Η ευθεία γραμμή και η έλλειψη τόξου δημιουργούν μια οπτική ψευδαίσθηση προς τα πάνω, που δεν παρατηρούμε στα τοξωτά φρύδια, τα οποία μπορεί να τραβούν προς τα κάτω το πρόσωπό σου. Το φρύδι παίζει σημαντικό ρόλο στα χαρακτηριστικά μας και μικρές αλλαγές σε αυτό, μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη την εικόνα σου.

Η ιδέα του να τραβήξεις τα χαρακτηριστικά σου προς τα πάνω, είναι η ίδια λογική που χρησιμοποιούμε όταν εφαρμόζουμε το το μπρόνζερ και το ρουζ: Θέλεις να αποφύγεις με κάθε τρόπο να τραβήξεις το πρόσωπό σου προς τα κάτω, και βάζοντας τα προϊόντα στα ψηλά σημεία, παρέχεις την ψευδαίσθηση της ανύψωσης. Έτσι, είναι λογικό ότι η ουρά του φρυδιού σου θα ήταν τελικά «περιττή».

Από τη δεκαετία του 1920 στο σήμερα

Η προέλευση αυτής της τάσης, πηγαίνει πολύ πιο πίσω απ’ ό,τι μπορεί να υποθέτεις. Έμπνευση αποτέλεσε η σταρ του βωβού κινηματογράφου, Clara Bow, η οποία χρησιμοποίησε το look για να βοηθήσει στην υπερβολή των εκφράσεών της στις ταινίες. Τελικά, αυτό το βλέμμα έγινε ακόμα πιο υπερβολικό, με το εικονικό της μολυβένιο λεπτό, φρύδι να είναι το επόμενο στυλ που θα κυριαρχήσει.

Βέβαια, τα ίσια φρύδια έρχονται και φεύγουν από τη μόδα, με την Audrey Hepburn να είναι η πρώτη που αναβίωσε την τάση της δεκαετίας του ’20. Η ίδια η Hepburn ξεπέρασε αναμφισβήτητα την αρχική τάση, και συνδέθηκε για πάντα με αυτό το look. Σε ορισμένους κύκλους, αποκαλούν την τάση των ίσιων φρυδιών απλώς Audrey brow.

Το πρόβλημα με τα ίσια φρύδια

Το μόνο πρόβλημα; Οι τρίχες των φρυδιών είναι ως γνωστόν ευαίσθητες και δύσκολα ξαναφυτρώνουν. Όταν αυτή η τάση θεωρηθεί ξεπερασμένη, θα μείνεις αναγκασμένη να βάφεις τα φρύδια σου για πάντα με μολύβι (κορίτσια των 90’s ενωθείτε!). Με τα φρύδια σου να είναι ένα από τα πιο εμφανή, χαρακτηριστικά μέρη του προσώπου σου, ίσως θελήσεις να τα επαναφέρεις σε πιο πλούσια και δυνατά.

Μην σαμποτάρεις την εμφάνιση του φρυδιού σου

Σύμφωνα με τη δερματολόγο Tina Alster, MD της Ουάσινγκτον, ο λόγος που τα φρύδια σου μπορεί να μην επανέλθουν ποτέ, έχει να κάνει με αργή ανάπτυξη των τριχών και ίνωση του δέρματος. «Οι τρίχες των φρυδιών μεγαλώνουν αργά, γι’ αυτό προσέξτε να αποφεύγετε να βγάζετε τις τρίχες σε περιοχές όπου είναι επιθυμητή η αναγέννηση των τριχών. Η επαναλαμβανόμενη αποτρίχωση σε μία μόνο περιοχή, μπορεί να προκαλέσει ίνωση του δέρματος και ανεπιθύμητη μακροχρόνια τριχόπτωση».

Σε ίνωση του δέρματος οδηγεί το επαναλαμβανόμενο τραύμα της αποτρίχωσης και μπορεί να προκαλέσει κηλίδες με παχύτερο, σκούρο δέρμα. Μια περιοχή τόσο εύθραυστη όσο το μάτι, αισθάνεται πιο έντονα την αύξηση της υφής αυτών των δερματικών κηλίδων. Σε τέτοιο βαθμό που αναιρεί την ανόρθωση που μπορεί να προσφέρει ένα ίσιο φρύδι.

Αν είσαι πρόθυμη να κολλήσεις σε αυτή την δημοφιλή τάση, απλώς να γνωρίζεις: Τα φρύδια σου θα χρειαστούν χρόνο και βοήθεια για να ανακάμψουν. Και όταν όλα τελειώσουν, μπορεί να μην είσαι σε θέση να τα αναζωογονήσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.