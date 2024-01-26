Η Ναόμι Κάμπελ έμεινε χωρίς σουτιέν για μια νέα φωτογράφιση που κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους Μαρτίου του «ELLE». Στη συνέντευξή της, η «μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας, η οποία έχει μια κόρη δύο ετών και έναν γιο επτά μηνών, παραδέχτηκε ότι δεν διαφέρει από οποιονδήποτε άλλο γονέα σε μια σπάνια συνέντευξη για τη μητρότητα.

Η Ναόμι Κάμπελ, η οποία σπάνια μιλάει για τα παιδιά της και δεν έχει αποκαλύψει ακόμα το όνομα κανενός από αυτά, μίλησε για το πώς έχουν αλλάξει οι προτεραιότητές της από τότε που έγινε μητέρα.

«Τα πράγματα αλλάζουν όταν γίνεσαι μητέρα και δεν διαφέρω από οποιονδήποτε άλλο γονέα. Έπρεπε να πάρω αποφάσεις στη ζωή μου. Από τότε που η κόρη μου άρχισε να πηγαίνει στο σχολείο, υπάρχουν πράγματα που μου έχουν προσφερθεί και που θα ήθελα πολύ να κάνω και θα τα έκανα αν μπορούσα. Ωστόσο, πρέπει να είμαι εκεί την πρώτη ημέρα που η κόρη μου θα ξεκινήσει το σχολείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαι εκεί για να την παραλάβω», ανέφερε με ειλικρίνεια το διάσημο μοντέλο.

Και το διάσημο μοντέλο συνέχισε: «Τα παιδιά μου έρχονται πρώτα σε ό,τι κάνω. Και η κόρη μου είναι πολύ καλή. Καταλαβαίνει ότι η μαμά δουλεύει. Αλλά, για μένα, είναι σημαντικό να είμαι εκεί, ειδικά όταν της λέω: "Έρχομαι να σε πάρω". Αν πω ότι είμαι εκεί, είμαι εκεί. Και στις φιλίες, αν λέω ότι είμαι εκεί, είμαι εκεί».

The Year of Naomi Campbell https://t.co/HvIX1XtESy — ELLEUK (@ELLEUK) January 26, 2024

Η Naomi, επίσης, ανέφερε ότι η κόρη της είναι πολύ έμπειρη όταν πρόκειται να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μαζί της και ελπίζει να εμφυσήσει μια «απεριόριστη αίσθηση των δυνατοτήτων» στα παιδιά της. «Θέλω τα παιδιά μου να δουν τον κόσμο και να κατανοήσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, όπως έκανε η μαμά μου με μένα». Η Naomi έγινε μαμά για πρώτη φορά το 2021, όταν υποδέχτηκε την κόρη της.



Μάλιστα, ο ερχομός της μικρής προκάλεσε πολλές εικασίες για το αν το διάσημο μοντέλο χρησιμοποίησε παρένθετη μητέρα, επειδή, όπως λένε οι «κακές γλώσσες», δεν εντοπίστηκε με εμφανή κοιλίτσα κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της γέννησης.

Η ίδια έχει υπονοήσει στο παρελθόν την παρένθετη μητρότητα, υποστηρίζοντας ότι η επιστήμη της έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσει οικογένεια όποτε θέλει…

Το μοντέλο με καταγωγή από το Λονδίνο ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι έγινε ξανά μητέρα σε ηλικία 53 ετών, αφού καλωσόρισε τον γιο της, στο Λος Άντζελες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.