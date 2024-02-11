Το μεγαλύτερο trend του χειμώνα δεν είναι άλλο από το Mob Wife look.

Αν σκεφτείς την Elvira Hancock η οποία πρωταγωνιστούσε στο «Scarface» to 1983 δίπλα στον Al Pacino έχεις ήδη σχηματίσει στο μυαλό σου την εικόνα της Mob Wife, δηλαδή της γυναίκας μαφιόζου που διαθέτει μαξιμαλιστικό fashion και beauty look.

Το βλέμμα της είναι τονισμένο με μολύβι και σκιά, τα χείλη της βαμμένα σε καφέ απόχρωση, έχει έντονα ζυγωματικά και για να συμπληρώσει το λουκ φορά μεγάλα αξεσουάρ όπως γυαλιά ηλίου, αλλά και χρυσά κοσμήματα.

Το μακιγιάζ της «Mob Wife»

Η νέα τάση που έχει γίνει viral στο TikTok θέλει τις γυναίκες να κυκλοφορούν με γούνες, δερμάτινα, λεοπάρ, κόκκινα φορέματα, νύχια σε έντονα βαμμένα χρώματα και μαλλιά με όγκο.

Ήδη η Miley Cyrus, η Kylie Jenner και η Dua Lipa έχουν υιοθετήσει το look κι αν ανήκεις στην κατηγορία των τολμηρών μπορείς να ακολουθήσεις την τάση του χειμώνα!

Πηγή: skai.gr

