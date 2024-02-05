Zac Posen: Σχεδίασε τα κοστούμια παράστασης του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης

Ο σχεδιαστής μόδας Zac Posen παρουσίασε μια νέα συλλογή με κομψά ντραπέ φορέματα και ολόσωμες φόρμες, αλλά όχι σε πασαρέλα.

Μία θάλασσα από σιφόν σε εννέα αποχρώσεις του μπλε και το ζωηρό κόκκινο πλημμύρισαν τη σκηνή στο θέατρο David H. Koch του Κέντρου Λίνκολν για τις Παραστατικές Τέχνες στη Νέα Υόρκη.

Αφορμή ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα του Κοντσέρτου για Δύο Πιάνα σε μουσική του Φράνσις Πουλένκ του πολυαναμενόμενου χορογραφικού ντεμπούτο της κύριας χορεύτριας του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης (NYCB) Τάιλερ Πεκ για την εταιρεία.

Τέσσερα χρόνια πέρασαν από τότε που τερμάτισε τη δραστηριότητα η εταιρεία που έφερε το όνομά του και ο Pozen έχει επικεντρωθεί σε ιδιωτικές παραγγελίες και έχει καθιερωθεί ως δύναμη στον κόσμο του χορού. Συνεργάστηκε με τρεις νέους εκπροσώπους της χορογραφίας που αναδύθηκαν από το Μπαλέτο της Νέας Υόρκης τα τελευταία χρόνια: την Πεκ και δύο πρώην βασικούς χορευτές του NYCB που έγιναν χορογράφοι τη Λορέν Λόβετ και τον σύντροφό του, Χάρισον Μπολ.

«Ήθελα κάποιον που ήξερα ότι καταλαβαίνει το μπαλέτο και το σώμα της χορεύτριας και μπορεί να δημιουργήσει ένα όμορφο φόρεμα» ανέφερε η Πεκ στην εφημερίδα The Californian εξηγώντας γιατί επέλεξε να συνεργαστεί με τον Posen για τη μεγάλη της στιγμή. «Δεν υπάρχει σχεδιαστής που να καταλαβαίνει τον κόσμο του μπαλέτου καλύτερα από τον Zac. Θαυμάζει και σέβεται την τέχνη ως προστάτης» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

