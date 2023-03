Bob Dylan: Πρωταγωνιστεί σε καμπάνια γαλλικού οίκου μόδας

Ο 81χρονος μουσικός έχει γράψει ιστορία στη μουσική σε όλη την καριέρα του, κερδίζοντας 10 βραβεία Grammy

Ο Hedi Slimane, διευθυντής δημιουργικού του γαλλικού οίκου μόδας Celine, επέλεξε τον Μπομπ Ντίλαν ως πρωταγωνιστή της καμπάνιας της διαφημιστικής καμπάνιας του brand.

O θρύλος της folk-rock φωτογραφήθηκε στο σπίτι του, στην Καλιφόρνια από τον ίδιο τον Slimane στο πλαίσιο της σειράς «Portrait of a Performer» (Πορτρέτο ενός Ερμηνευτή). Στις ασπρόμαυρες εικόνες, ο Μπομπ Ντίλαν εμφανίζεται να κρατά κιθάρες από τη συλλογή του, μια ακουστική και μια ηλεκτρική Gibson φορώντας δημιουργίες του γαλλικού οίκου μόδας, μαύρο δερμάτινο τζάκετ, τζιν και γυαλιά αεροπόρου με σκουρόχρωμους φακούς.

Ο 81χρονος μουσικός έχει γράψει ιστορία στη μουσική σε όλη την καριέρα του, κερδίζοντας 10 βραβεία Grammy, έξι συμμετοχές στο Grammy Hall of Fame, το Νόμπελ Λογοτεχνίας και το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Από την αρχή της καριέρας του στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Μπομπ Ντίλαν έχει πουλήσει πάνω από 125 εκατομμύρια δίσκους και έχει κυκλοφορήσει μερικά από τα σπουδαιότερα και πιο δημοφιλή τραγούδια όλων των εποχών.

Τα τελευταία χρόνια, το έργο του ως συγγραφέας και εικαστικός καλλιτέχνης έχει εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητα και την καταξίωση του. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του «Philosophy Of Modern Song» έκανε ντεμπούτο στη λίστα των New York Times Best Seller κατά την κυκλοφορία του τον Νοέμβριο και παραμένει σταθερό εκεί.

Με ξεχωριστή, μακρά καριέρα στη φωτογραφία που ξεκίνησε το 2000, ο Slimane έχει επίσης φωτογραφίσει μουσικά είδωλα όπως ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο Λου Ριντ και η αείμνηστη Έιμι Γουαϊνχάουζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

