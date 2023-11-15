Ψυχωμένος Παναθηναϊκός, πήρε το απίθανο θρίλερ με τη Ζάλγκιρις!

Οι «πράσινοι» νίκησαν χωρίς να εντυπωσιάσουν αλλά με περίσσιο «τσαμπουκά» 73-71 τη Ζάλγκιρις στο «καυτό» ΟΑΚΑ, πήραν το δεύτερο συνεχόμενο ροζ φύλλο τους στην Ευρωλίγκα και ανέβηκαν στο 4-4!

Οι διαβασμένοι Λιθουανοί έβαλαν πολύ δύσκολα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν και πήγαν το ματς ακριβώς εκεί που ήθελαν, ωστόσο ο Παναθηναϊκός είχε ψυχή, έβγαλε μεγάλες άμυνες στο τέλος με Σλούκα, Γκραντ, Γκριγκόνις και πανηγύρισε μία νίκη χαρακτήρα σε ένα ματς όπου υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις να «στραβώσει»!

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν γι' ακόμη μία φορά ο Ντίνος Μήτογλου, που μέτρησε 19 πόντους και 6 ριμπάουντ και ήταν μια σταθερά επιθετικά ακόμα και σε σημεία που ο Παναθηναϊκός είχε «κολλήσει». Κομβικός ο Κώστας Σλούκας με 16 πόντους, πολλοί από τους οποίους ήρθαν στην τέταρτη περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αρχηγός των «πρασίνων» έβγαλε και κάποιες μεγάλες άμυνες.

Πληθωρικός ήταν, επίσης, για ακόμη μία φορά ο Τζέριαν Γκραντ με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ πάλεψε με 13 πόντους, αλλά και 7 λάθη, ο Ματίας Λεσόρ. Δεν βοήθησε στα σχεδόν 6 λεπτά που αγωνίστηκε ο Κέντρικ Ναν, που έμεινε στο μηδέν (0/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα).

Από πλευράς Ζάλγκιρις, που έπεσε στο 3-5, μεγάλο ματς με 15 πόντους έκανε ο Ρόλαντς Σμιτς, ενώ 10 είχε ο Μπουτκεβίτσιους και από 9 οι Ντίμσα, Μπιρούτις. Επόμενο ματς για τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Παρασκευή (17/11, 21:15) με τη Βίρτους, και πάλι στο ΟΑΚΑ.

Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά κι έμειναν άποντες για πάνω από δύο λεπτά, μέχρι να λύσει τον… Γόρδιο δεσμό ο Έβανς για το 0-2. Ο Παναθηναϊκός δεν έβρισκε με τίποτα τον δρόμο προς το καλάθι στην αρχή της αναμέτρησης,, πριν ο Μήτογλου σπάσει το ρόδι με τρίποντο από τη γωνία για το 3-4. Ο Γκριγκόνις με γκολ φάουλ υπέγραψε το πρώτο προβάδισμα των γηπεδούχων στο 6-4, ενώ ο Σμιτς απάντησε με τρίποντο για το 6-7 και ο Μήτογλου συνέχισε στο ίδιο μοτίβο για το 9-7. Με πόντους από Σμιτς και Μπουτκεβίτσιους, η Ζάλγκιρις πέρασε ξανά μπροστά με 10-11, ενώ ο Λεσόρ «γκρέμισε» την μπασκέτα με κάρφωμα για το 12-11. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 13-15 με μπάζερ μπίτερ του Έβανς.

Στη δεύτερη περίοδο, η Ζάλγκιρις μπήκε δυνατά και πήγε στο +3 με πρωταγωνιστή τον Ουλάνοβας (16-19), με τον Μπαλτσερόφσκι να καρφώνει εντυπωσιακά για το 18-19. Ο Μπιρούτις απάντησε με γκολ φάουλ για το 18-22, με τον Σλούκα να απαντά με drive για το 20-23. Ο Μαντζούκας έβαλε ωραίο καλάθι για το 22-25, ενώ ο Βιλντόσα με περίτεχνο γκολ φάουλ ισοφάρισε σε 25-25. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και βρήκαν τρίποντο με τον Μπουτκεβίτσιους και καλάθι με τον Μπιρούτις για το 25-30, ενώ ο Μήτρου-Λονγκ ευστόχησε από μακριά για το 27-33. Ο Καναδός με… οσονούπω ελληνικό διαβατήριο έβαλε και δεύτερο μακρινό σουτ για το 29-36, με τον Παναθηναϊκό να μειώνει σε 35-36 δια χειρός Λεσόρ και Γκραντ. Ο Ντίμσα έβαλε δύσκολο τρίποντο για το 35-39 στη λήξη της επίθεσης.

Ο Μπουτκεβίτσιους μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και έβαλε δύο συνεχόμενα καλάθια για το 39-43, με τον Σλούκα να σκοράρει τρίποντο ενδιάμεσα. Ο Μήτογλου ευστόχησε και αυτός από μακριά για το 42-43, με τον Μάνεκ να απαντά για το 42-46. Ο Λεσόρ κάρφωσε εντυπωσιακά μπροστά στον Χέιζ για το 44-46, ενώ ο Μήτογλου σκόραρε απίστευτο τρίποντο στη λήξη για το 47-46 και το «πράσινο» προσπέρασμα. Οι Λιθουανοί αντέδρασαν και ο Χέιζ πέτυχε 4 συνεχόμενους πόντους για το 47-50, με τον Γκραντ να ισοφαρίζει στα 50 με τρίποντο. Ο Μήτογλου με κάρφωμα έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό με 53-52, σκορ που αποτέλεσε και το τελικό της τρίτης περιόδου.

Με τρίποντο του Σμιτς, η Ζάλγκιρις πέρασε μπροστά 53-55 εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Παναθηναϊκού, πριν ο Λεσόρ καρφώσει για την ισοφάριση. Ο Σμιτς ευστόχησε και πάλι από μακριά για το 55-58, με τον Γκριγκόνις να απαντά άμεσα για το 58-58. Σμίτς και Μήτογλου αντάλλαξαν καλάθια για το 60-60, με τον πρώτο να γράφει με μία βολή από τεχνική ποινή του Αταμάν το 60-61. Ο Γκραντ έβαλε δύο σουτ από τη γραμμή για το 62-61, όμως ο Σμιτς ήταν «σεληνιασμένος» και σκόραρε τρίτο τρίποντο στο τελευταίο δεκάλεπτο για το 62-64. Ο Σλούκας με δύσκολο λέι απ ισοφάρισε σε 64-64, ενώ ο Λεσόρ έγραψε το 65-64 με μία βολή και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ξανασκόραρε για το 67-64. Η Ζάλγκιρις με βολές από Ντίμσα και Έβανς πέρασε μπροστά 67-68, ενώ ο Λεσόρ έβαλε δύο δικές του για το 69-68. Ο Σλούκας έκανε μεγάλο κλέψιμο και έβαλε δύο βολές για το 71-68, ενώ ο Μάνεκ ισοφάρισε σε 71-71 με τρίποντο. Ο Σλούκας έβαλε μια βολή, ο Γκριγκόνις έβγαλε μια μεγάλη άμυνα και ο Παναθηναϊκός κέρδισε 73-71.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 36-39, 53-52, 73-71

