Μία πετρελαιοκηλίδα εξαιτίας ναυαγίου «άγνωστου» πλοίου την περασμένη εβδομάδα συνεχίζει να «μην έχει τεθεί υπό έλεγχο» στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, απειλώντας την έναρξη της τουριστικής περιόδου του καρναβαλιού στο εξωτικό νησιωτικό κράτος του αρχιπελάγους της Καραϊβικής.

«Οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης δεν μπορούν να ξεκινήσουν παρά μόνο αφού η κατάσταση τεθεί υπό έλεγχο. Για την ώρα, δεν είναι», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρωθυπουργός Κιθ Ρόουλι, κηρύσσοντας επίσημα κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Οι δύτες δεν έχουν μπορέσει να σταματήσουν τη διαρροή από το πλοίο, μήκους περίπου εκατό μέτρων, ενώ η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Τομπάγκο (TEMA) διαβεβαιώνει πως δεν εντοπίστηκε καμιά ένδειξη ζωής στο μυστηριώδες πλοίο Gulfstream, που προκάλεσε την πετρελαιοκηλίδα.

Έχουν ρυπανθεί 15 χιλιόμετρα ακτών στο Τομπάγκο, το ένα από τα δυο νησιά της πετρελαιοπαραγωγικής χώρας 1,4 εκατ. κατοίκων, κοντά στη Βενεζουέλα.

Αναπτύχθηκαν θαλάσσια φράγματα σε περίπου 15 χλμ. για να επιτραπεί η άφιξη πλοίων ως το λιμάνι Σκάρμπορο, την πρωτεύουσα του Τομπάγκο.

Από την Πέμπτη, εκατοντάδες εθελοντές έχουν κινητοποιηθεί για να περιορίσουν την εξάπλωση της παχιάς πετρελαιοκηλίδας, όμως η προσπάθεια είναι ανεπαρκής.

Απειλείται το καρναβάλι

Πέρα από το ότι πλήττει το τοπικό οικοσύστημα, η πετρελαιοκηλίδα απειλεί επίσης ζωτικής σημασίας έσοδα από τον τουρισμό.

Το Τρίνινταντ και Τομπάγκο ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες τουρίστες την περίοδο του καρναβαλιού. Όμως πολλά τουριστικά συγκροτήματα και ξενοδοχεία στο Τομπάγκο πλήττονται από την πετρελαιοκηλίδα.

Η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση να κινητοποιηθούν περισσότεροι και να ενωθούν με τους εθελοντές. Οι αρχές ζήτησαν εξάλλου οι τουρίστες να μην πλησιάζουν τις ζώνες που πλήττονται από τη μόλυνση.

Το πλοίο - φάντασμα

Το Gulfstream, το πλοίο που προκάλεσε την καταστροφή, παραμένει αίνιγμα: δεν είναι σαφές υπό ποια σημαία έπλεε, ούτε υπήρξαν κλήσεις σε βοήθεια την ημέρα που ναυάγησε.

«Δεν έχουμε καταφέρει να ταυτοποιήσουμε το πλοίο με βάση το όνομά του (...) ούτε με τον αριθμό νηογνώμονα», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Φάρλι Όγκουστιν, ο επικεφαλής των αρχών στο Τομπάγκο.

«Δεν γνωρίζουμε σε ποιον ανήκει το πλοίο αυτό. Δεν έχουμε ιδέα από πού ερχόταν, ούτε τι μετέφερε», επέμεινε ο κ. Ρόουλι, χωρίς να αποκλείει το σκάφος να ενεχόταν σε λαθρεμπόριο.

«Δεν γνωρίζουμε καν αν είναι φορτηγό, δεξαμενόπλοιο, ή μαούνα, καθώς ορατή είναι μόνο η καρίνα του και τα στοιχεία που θα επέτρεπαν την αναγνώρισή του βρίσκονται κάτω από το νερό, σε σημείο απρόσιτο προς το παρόν», πρόσθεσε ο κ. Ρόουλι.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.