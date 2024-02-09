Λογαριασμός
Κατσικάκι γεννήθηκε με τρία πόδια σε κτηνοτροφική μονάδα στη Νιγρίτα Σερρών - Δείτε βίντεο

Το γεγονός αυτό δεν έχει ξανατύχει στη συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα όπως λέει ο ιδιοκτήτης

Κατσικάκι

Ένα κατσικάκι γεννήθηκε με τρία ποδαράκια σε κτηνοτροφική μονάδα των Σερρών. Το γεγονός αυτό δεν έχει ξανατύχει στη συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα όπως λέει ο ιδιοκτήτης, Γιάννης Μπασδάρας.

«Είναι κάτι πρωτοφανές κι ένα σημάδι για μένα. Είναι ένα υγιέστατο θηλυκό κατσικάκι, περπατάει και τρέχει πιο καλά κι από τα άλλα. Η φάρμα έχει καμιά 800 ζωάκια, περίπου 600 μικρά. Έρχεται όλη η Νιγρίτα και το χαζεύει», τόνισε στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» ο Γ. Μπασδάρας, ο οποίος 50 χρόνια στο επάγγελμα δεν έχει πετύχει ξανά αντίστοιχο περιστατικό.

Πηγή: ertnews.gr

TAGS: κατσίκι
