Αγγλία: Εντοπίστηκε «χελώνα-αλιγάτορας»

Μια ιδιατέρως επικίνδυνη χελώνα με σαγόνι τόσο δυνατό ώστε το δάγκωμα της να σπάει κόκκαλο βρέθηκε στην Κάμπρια της Αγγλίας

Οι «χελώνες- αλιγάτορες» ζουν σε ποτάμια και βάλτους στη Φλόριντα και είναι αναγνωρίσιμες από τα κελύφη τους που μοιάζουν με πανοπλίες, και τους δίνουν μια εμφάνιση... «μονομάχου» που μοιάζει με δεινόσαυρο.

Μετά από πολλές θεάσεις αυτού του είδου των ερπετών του γλυκού νερού, ένα από αυτά ανασύρθηκε από το Urswick Tarn και την τοπική δημοτική σύμβουλο Denise Chamberlain - η οποία έβαλε το ζώο σε ένα καλάθι και το πήγε σε κτηνίατρο.

«Άρχιζε να φαίνεται πολύ στρασαρισμένη», είπε στην «The Westmorland Gazette.

«Τηλεφώνησα σε διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες δεν βοήθησαν καθόλου. Όλοι νόμιζαν ότι ήταν μια απλή χελώνα, αλλά δεν ήταν» πρόσθεσε, συνοψίζοντας πως πιθανότατα την είχε στην κατοχή του κάποιος λάτρης εξωτικών ζώων, ο οποιος δεν μπορούσε να τη φροντίσει άλλο.

Οι χελώνες - αλιγάτορες είναι ένα χωροκατακτητικό είδος που μπορεί να δαγκώσει εύκολα ακόμα και τα οστά και μπορεί να κόψει ανθρώπινα δάχτυλα, σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια «Britannica».

Οι χελώνες αυτές είναι κυνηγοί που συνήθως τρέφονται με ψάρια, βατράχια, μικρά θηλαστικά, ακόμη και άλλες χελώνες. Μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 100 εκατοστά και να ζυγίζουν έως και 90 κιλά.

