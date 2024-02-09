Οι αγέλες των αδέσποτων γκρίζων λύκων που ζούσαν στο Τσερνόμπιλ φαίνεται να έχουν αναπτύξει μεταλλάξεις που αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης από τον καρκίνο, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Από τότε που η περιοχή εγκαταλείφθηκε μετά την πυρηνική καταστροφή το 1986, τα σκυλιά έχουν ευδοκιμήσει στη ζώνη αποκλεισμού και ο πληθυσμός των λύκων φέρεται να είναι επτά φορές μεγαλύτερος από τις γύρω περιοχές στην Ουκρανία. Τα άγρια ζώα παρακολουθούνται από τους επιστήμονες εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύεται ότι η ραδιενέργεια έχει αυξήσει τις πιθανότητες των ζώων να επιβιώσουν από καρκίνο, 35 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή.

Η Cara Love, εξελικτική βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Princeton, μελετά τους λύκους εδώ και μια δεκαετία και η έρευνά της διαπίστωσε ότι έχουν αλλοιωμένο ανοσοποιητικό σύστημα που μοιάζει εντυπωσιακά με αυτό των καρκινοπαθών που υποβάλλονται σε θεραπεία με ακτινοβολία.

Η Love, η οποία παρουσίασε τη δουλειά της σε ένα συνέδριο στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα, σημείωσε πως οι «λύκοι του Τσερνόμπιλ επιβιώνουν και ευδοκιμούν παρά τις γενιές έκθεσης και τη συσσώρευση ραδιενεργών σωματιδίων στο σώμα τους». Το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στον κόσμο απελευθέρωσε ακτινοβολία που προκαλεί καρκίνο, αλλά η έρευνά της δείχνει ότι οι λύκοι «φαίνονται ανθεκτικοί στον αυξημένο κίνδυνο καρκίνου».

Η Love και οι συνάδελφοί της πήγαν στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ (CEZ) το 2014 και πήραν δείγματα αίματος για να κατανοήσουν τις αντιδράσεις τους στην πυρηνική έκθεση. Η ομάδα της χρησιμοποίησε ειδικά κολάρα GPS για να λαμβάνει μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο για το πού βρίσκονται και σε πόση ακτινοβολία εκτίθενται, σύμφωνα με την έκθεσή της τον Ιανουάριο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι γκρίζοι λύκοι εκτίθενται σε πάνω από έξι φορές το νόμιμο όριο ασφαλείας της ακτινοβολίας για τον μέσο ανθρώπινο εργαζόμενο.

Η πανδημία και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην περιοχή εμπόδισαν την ερευνήτρια και τους συναδέλφους της ερευνητές να επιστρέψουν στη CEZ. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει κάνει το έργο τους ακόμη πιο επικίνδυνο. «Προτεραιότητά μας είναι οι άνθρωποι και οι συνεργάτες εκεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς», ανέφερε η ίδια.

Τα ζώα που περιφέρονται στη ζώνη πυρηνικού αποκλεισμού και το DNA τους έχουν απασχολήσει πολλούς επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Πέρυσι, η Δρ Elaine Ostrander, γενετίστρια από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας Ανθρώπινου Γονιδιώματος, σημείωσε πώς η εργασία αυτή θα μπορούσε να φέρει νέες γνώσεις για το πώς μπορεί να προληφθεί ο καρκίνος στον άνθρωπο και να προστατευθούν οι αστροναύτες στο διάστημα.

