Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο «ταξιδεύει» προς τον Νότιο Ωκεανό - Εντυπωσιακά βίντεο και φωτογραφίες

Το A23a κινείται με ρυθμό 4,8 χιλιόμετρα τη μέρα και αναμένεται να «καταλήξει» από το Ανταρκτικό Περιφερειακό Ρεύμα στην «λεωφόρο των παγόβουνων» (Iceberg Alley) στο νότιο Ατλαντικό

Στις 24 Νοεμβρίου, το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου αποκολλήθηκε στη θάλασσα Γουέντελ, στην Ανταρκτική και άρχισε να κινείται προς τον Νότιο Ωκεανό.

Αυτή την εβδομάδα, το βρετανικό ερευνητικό πλοίο RRS Sir David Attenborough πέρασε από την περιοχή όπου βρίσκεται το παγόβουνο και κατέγραψε μοναδικές εικόνες από το «ταξίδι» του.

 Το A23a, όπως ονομάζεται, έχει έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση τετραπλάσια της Νέας Υόρκης, ύψος 400 μέτρων  και συνολικά περιέχει ένα τρισεκατομμύριο τόνους νερού.

Οι ερευνητές της αποστολής κατάφεραν επίσης να πάρουν δείγματα από το παγόβουνο, τα οποία ελπίζουν ότι θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον Νότιο Ωκεανό και τους οργανισμούς που ζουν εκεί.

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως το A23a κινείται με ρυθμό 4.8 χιλιόμετρα τη μέρα και αναμένεται να οδηγηθεί από το Ανταρκτικό Περιφερειακό Ρεύμα στην «λεωφόρο των παγόβουνων» (Iceberg Alley) στο νότιο Ατλαντικό.

