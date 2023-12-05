Στις 24 Νοεμβρίου, το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου αποκολλήθηκε στη θάλασσα Γουέντελ, στην Ανταρκτική και άρχισε να κινείται προς τον Νότιο Ωκεανό.

Αυτή την εβδομάδα, το βρετανικό ερευνητικό πλοίο RRS Sir David Attenborough πέρασε από την περιοχή όπου βρίσκεται το παγόβουνο και κατέγραψε μοναδικές εικόνες από το «ταξίδι» του.

The #RRSSirDavidAttenborough has visited the largest iceberg in the world, #A23a 🚢🧊



It's 3,900km2 - so a bit bigger than Cornwall.



The epic team on board, including Theresa Gossman, Matthew Gascoyne & Christopher Grey, got us this footage. pic.twitter.com/d1fOprVWZL — British Antarctic Survey 🐧 (@BAS_News) December 4, 2023

Το A23a, όπως ονομάζεται, έχει έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση τετραπλάσια της Νέας Υόρκης, ύψος 400 μέτρων και συνολικά περιέχει ένα τρισεκατομμύριο τόνους νερού.

Οι ερευνητές της αποστολής κατάφεραν επίσης να πάρουν δείγματα από το παγόβουνο, τα οποία ελπίζουν ότι θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον Νότιο Ωκεανό και τους οργανισμούς που ζουν εκεί.

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως το A23a κινείται με ρυθμό 4.8 χιλιόμετρα τη μέρα και αναμένεται να οδηγηθεί από το Ανταρκτικό Περιφερειακό Ρεύμα στην «λεωφόρο των παγόβουνων» (Iceberg Alley) στο νότιο Ατλαντικό.

Πηγή: skai.gr

