Τυχερό μέσα στην ατυχία του ήταν ένα μικρό άλογο το οποίο εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο, στην ορεινή Ξάνθη, ωστόσο χάρη στην παρέμβαση των πυροσβεστών σώθηκε.

Όπως αναφέρει το xanthinea.gr, η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (05/12) όταν το νεαρό πουλάρι εντοπίστηκε να έχει εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα στενό φρεάτιο, στον εγκαταλειμμένο οικισμό των Κάτω Λιβερών, στην ορεινή Ξάνθη.

Άμεσα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σταυρούπολης έσπευσαν να βοηθήσουν το άτυχο ζώο. Αξίζει να σημειωθεί πως στην εν λόγω περιοχή υπάρχουν δεκάδες ελεύθερα άλογα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια το άλογο το οποίο είναι καλά στην υγεία του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.

Δείτε καρέ καρέ την επιχείρηση διάσωσης των πυροσβεστών:

