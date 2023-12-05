Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μικρό άλογο εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο στην Ξάνθη - Δείτε φωτογραφίες από την στιγμή της διάσωσής του από πυροσβέστες

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια το άλογο το οποίο είναι καλά στην υγεία του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον  

Αλογάκι

Τυχερό μέσα στην ατυχία του ήταν ένα μικρό άλογο το οποίο εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο, στην ορεινή Ξάνθη, ωστόσο χάρη στην παρέμβαση των πυροσβεστών σώθηκε. 

Αλογάκι στην Ξάνθη

Αλογάκι στην Ξάνθη

Όπως αναφέρει το xanthinea.gr, η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (05/12) όταν το νεαρό πουλάρι εντοπίστηκε να έχει εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα στενό φρεάτιο, στον εγκαταλειμμένο οικισμό των Κάτω Λιβερών, στην ορεινή Ξάνθη. 

Αλογάκι στην Ξάνθη

Άμεσα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σταυρούπολης έσπευσαν να βοηθήσουν το άτυχο ζώο. Αξίζει να σημειωθεί πως στην εν λόγω περιοχή υπάρχουν δεκάδες ελεύθερα άλογα. 

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια το άλογο το οποίο είναι καλά στην υγεία του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. 

Δείτε καρέ καρέ την επιχείρηση διάσωσης των πυροσβεστών: 

Αλογάκι στην Ξάνθη

Αλογάκι στην Ξάνθη

Αλογάκι στην Ξάνθη

Πηγή: xanthinea.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: άλογο Ξάνθη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark