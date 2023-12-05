Κάθε χρόνο, από τον Μάιο έως τον Ιούνιο, ανθίζει στον βράχο της Ακροπόλεως ένα μοναδικό στον κόσμο μικροσκοπικό ροζ λουλούδι: η Μικρομέρια της Ακρόπολης (Micromeria acropolitana).

Πρόκειται για ενδημικό φυτό της Αθήνας και συγκεκριμένα του βράχου της Ακροπόλεως, στον οποίο φύεται αποκλειστικά.

Τον Ιανουαρίο του 1981, με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, μπήκε στον κατάλογο των προστατευόμενων φυτών από το Ελληνικό κράτος και η θέση που φύεται παραμένει μυστική - κινδυνεύει από την ανθρώπινη παρουσία, την τουριστική δραστηριότητα, την εκρίζωση και τον καθαρισμό του αρχαιολογικού χώρου.

Η Μικρομέρια της Ακρόπολης έχει ύψος 5 έως 30 εκατοστά και τα άνθη της έχουν χρώμα ροζ. Φυτρώνει με ανατολικό προσανατολισμό -για να «βλέπει» ήλιο- σε ύψος 156 μέτρα, πάνω σε πέτρες τειχών και σχισμές με λίγο χώμα

Το φυτό ανακάλυψαν οι Γάλλοι βοτανολόγοι Ρενέ Μερ (Rene C.J.E. Maire) και ο Μαρσέλ Πετιμεγκέν (Marcel G.C. Petitmengin), στις 30 Αυγούστου του 1906.

Το όνομά του, Micromeria acropolitana, το έδωσε στο λουλούδι ο Αυστριακός βοτανολόγος Έουγκεν φον Χαλάσι στο έργο του «Conspectus Florae Graecae», το 1908

Το φυτό εθεωρείτο εξαφανισμένο είδος από την ελληνική και την παγκόσμια χλωρίδα για περισσότερο από έναν αιώνα.

Το 2004, 100 χρόνια μετά την πρώτη του ανακάλυψη, εντοπίστηκε ξανά, γύρω από την Ακρόπολη από τον Έλληνα βιολόγο Γρηγόρη Τσούνη και τον γιο του Λάμπρο Τσούνη, ένας μικρός πληθυσμός του φυτού.

Ταυτοποιήθηκαν το 2009 από τη Καθηγήτρια Βοτανικής Δρ. Κιτ Ταν από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

Πηγές Wikipedia, dasarxeio.com, environmentalarchaeology.wordpress.com

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.