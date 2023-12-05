Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα αποκατάστασης της Πάρνηθας με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης 

Τα αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης των περιοχών της Πάρνηθας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, συνολικού ύψους 2.100.000 ευρώ.

Η πρόοδος των εργασιών διαπιστώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης του Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριου Ευάγγελου Γκουντούφα, του Επιθεωρητή Δασών Αττικής, κύριου Αθανασίου Ρέππα, της Δασάρχη Πάρνηθας, κυρίας Αλεξάνδρας Λυκούδη και της Υποδιευθύντριας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, κυρίας Πέγκυς Ξηροταγάρου, στην Πάρνηθα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία των αρχικών σταδίων των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές Ρέμα Αγίου Γεωργίου και Ρέμα Πλατανάκι, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2024.

Τα αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων, συνολικού εμβαδού 11.124 στρεμμάτων, περιλαμβάνουν την κατασκευή κορμοδεμάτων, κλαδοδεμάτων και κορμοφραγμάτων, με στόχο την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση, καθώς και την εξασφάλιση της φυσικής αναγέννησης της περιοχής.

Για την ταχύτερη εκτέλεση του έργου, αποφασίστηκε η διαίρεση της έκτασης που έχει αναλάβει το Ίδρυμα ως Ανάδοχος Αποκατάστασης σε τρία επί μέρους τμήματα, τα οποία ανατέθηκαν σε έξι συνολικά δασοπονικές εργοληπτικές εταιρείες και δασικούς συνεταιρισμούς.

Οι εργασίες εκτελούνται βάσει της σχετικής εγκεκριμένης «Μελέτης αντιδιαβρωτικών έργων στις καμένες εκτάσεις της από 22-8-2023 πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Πάρνηθας», υπό την εποπτεία της εν λόγω Δασικής Υπηρεσίας.

Πηγή: skai.gr

