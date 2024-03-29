Σπάνια έκλειψη ηλίου φέρνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Νιαγάρα

Οι αρχές της περιοχής του Νιαγάρα κήρυξαν, για προληπτικούς λόγους, κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει της σπάνιας έκλειψης ηλίου, στις 8 Απριλίου, όταν εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθεί ένα τεράστιο πλήθος στους καταρράκτες για να την παρακολουθήσει.

Ο Περιφερειακός Πρόεδρος Τζιμ Μπράντλεϊ έλαβε αυτήν την απόφαση καθαρά για προληπτικούς λόγους, τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

«Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης (…) ενισχύει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η περιφέρεια για να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών και να προστατεύσει τις υποδομές κρίσιμης σημασίας, ό,τι και αν συμβεί», πρόσθεσε.

Οι εντυπωσιακοί καταρράκτες, στα σύνορα του Καναδά με τις ΗΠΑ, βρίσκονται πάνω στην «πορεία» της έκλειψης και πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη κλείσει ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια για να ζήσουν αυτήν την εμπειρία σε ένα από τα θαύματα της φύσης της Βόρειας Αμερικής.

Ο δήμαρχος της πόλης Ναϊάγκαρα Φολς Τζιμ Ντιοντάτι προέβλεψε ότι «θα είναι μακράν το μεγαλύτερο πλήθος που έχουμε δει ποτέ» στην καναδική πλευρά των συνόρων. Εκτίμησε μάλιστα ότι αναμένονται 1 εκατομμύριο επισκέπτες το επόμενο Σαββατοκύριακο, ενώ οι καταρράκτες του Νιαγάρα δέχονται συνήθως 14 εκατομμύρια επισκέπτες μέσα σε ένα έτος.

Οι αρχές θα τροποποιήσουν επίσης κάποιες υπηρεσίες και θα κλείσουν ορισμένες εγκαταστάσεις ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δρόμους στις 8 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

