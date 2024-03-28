Στα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO το γεωπάρκο Μετεώρων

Ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO αναγνωρίστηκε το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO ενέκρινε την προσθήκη δεκαοκτώ νέων τοποθεσιών στο δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Γεωπάρκων σε 213 που προέρχονται από 48 χώρες.

Ανάμεσα στα νέα Γεωπάρκα που βρίσκονται στη Βραζιλία, την Κίνα, την Κροατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία έλαβε επίσημη αναγνώριση και το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης. Συντελεστές του φακέλου, ήταν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, το Επιμελητήριο Τρικάλων, η ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. καθώς και οι Δήμοι Μετεώρων και Πύλης.

Ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος σχολιάζοντας τις εξελίξεις δήλωσε: «Είναι μια σημαντική στιγμή για την περιοχή μας καθώς αναγνωρίστηκε επίσημα από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO το Γεωπάρκο Μετεώρων - Πύλης. Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση η οποία βάζει την περιοχή μας στον παγκόσμιο χάρτη των Γεωπάρκων. Τα γεωπάρκα εξυπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες συνδυάζοντας τη διατήρηση της σημαντικής γεωλογικής τους κληρονομιάς και τη βιώσιμη προσέγγιση της ανάπτυξης. Η περιοχή μας αναδεικνύεται σε παγκόσμιο προορισμό τουρισμού φύσης. Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση που ανοίγει νέους δρόμους ενισχύοντας την αναπτυξιακή δυναμική με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με όρους ποιότητας και βιωσιμότητας. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΟΦΥΠΕΚΑ, Επιμελητήριο Τρικάλων, ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. καθώς και τον Δήμο Πύλης. Το Γεωπάρκο αναμένεται να αποδώσει σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία της περιοχής, μέσα από την περαιτέρω ανάδειξη των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μετεώρων».

Το Γεωπάρκο Μετεώρων - Πύλης καλύπτει μια έκταση 2.409,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Η περιοχή του Γεωπάρκου Μετεώρων-Πύλης διαθέτει εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, γεωποικιλότητα και γεωλογικά μνημεία καθώς και προστατευόμενες περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα. Διεθνούς αξίας στοιχεία της γεωποικιλότητας της περιοχής αποτελούν το ιδιαίτερο τοπίο των Μετεώρων, που έχει αναγνωρισθεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και η ορεινή μάζα της οροσειράς της Πίνδου από τον Κόζιακα μέχρι το Περιστέρι που περιλαμβάνει εξαιρετικής σημασίας τοπία και γεωτόπους.

