Νότια Αφρική: Αντί για πασχαλινά σοκολατένια αυγά, υιοθετήστε αυγό πιγκουίνου

Όσοι έχουν βαρεθεί να αγοράζουν σοκολατένια αυγά και λαγουδάκια μπορούν το φετινό Πάσχα των Καθολικών στη Νότια Αφρική να υιοθετήσουν ένα αληθινό αυγό, από το οποίο θα εκκολαφθεί ένα πραγματικό πιγκουινάκι.

Ωστόσο αυτά τα αυγά δεν είναι κάτι που παίρνει κάποιος στο σπίτι του.

Από την αρχή της χρονιάς, μια νοτιοαφρικανική περιβαλλοντική οργάνωση φροντίζει για την επώαση πάνω από 200 αυγών αφρικανικού πιγκουίνου, τα οποία είχε διασώσει προηγουμένως από δύο αποικίες του είδους αυτού που απειλείται με εξαφάνιση.

Το Νοτιοαφρικανικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση των Παράκτιων Πτηνών (SANCCOB) ζητάει δωρεές ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στο κόστος της εκκόλαψής τους, προσκαλώντας τον κόσμο «να υιοθετήσει ένα αυγό».

Ο αφρικανικός πιγκουίνος –το μόνο είδος πιγκουίνου που αναπαράγεται στην Αφρική και απαντάται επίσης στην Ναμίμπια—ήταν κάποτε το θαλάσσιο πτηνό με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στη Νότια Αφρική.

Όχι πια. Ο πληθυσμός του μειώθηκε σε λιγότερα από 10.000 ζευγάρια αναπαραγωγής το 2024, σύμφωνα με την διευθύντρια πόρων της SANCCOB Ρόνις Ντάνιελς, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει απομείνει μόνον το 1% από το 1 εκατομμύριο που υπήρχαν πριν από έναν αιώνα.

«Αν συνεχιστεί η σημερινή πορεία, η οποία συνίσταται σε απώλεια 8% κάθε χρόνο, προβλέπουμε εξαφάνιση μέχρι το 2035», δήλωσε στο Reuters. «Δεν θα υπάρχουν αρκετοί ώστε να σωθεί ο πληθυσμός που ζει ελεύθερος στη φύση».

Οι αφρικανικοί πιγκουίνοι αντιμετωπίζουν πολλές απειλές, αλλά η βασικότερη είναι η εμπορική αλιεία, η οποία καταστρέφει τα αποθέματα σαρδέλας και γαύρου από τα οποία εξαρτώνται για να ζήσουν.

«Αυτό πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου», σημείωσε η Ντάνιελς. «Το λυπηρό είναι ότι τα ψάρια αυτά εξάγονται κυρίως για ιχθυάλευρα».

Μεταξύ των άλλων απειλών βρίσκονται η ρύπανση και η ηχορύπανση από τα δρομολόγια των πλοίων γύρω από την Νότια Αφρική, ειδικά όταν τα πλοία σταματούν για ανεφοδιασμό στον κόλπο Αλγκόα, σημείωσε.

«Αυτή την εποχή που όλοι σκέφτονται τα σοκολατένια και τα λούτρινα λαγουδάκια, θα θέλαμε να υιοθετήσετε ένα αυγό πιγκουίνου», δήλωσε παράλληλα η εθελόντρια Νίκι Σάντμπολτ, περπατώντας δίπλα σε περιφραγμένο χώρο στον οποίο μεγαλώνουν μωρά πιγκουίνων.

«Είναι όντως πολύ ακριβό για μας να μεγαλώνουμε αυτά τα πιγκουινάκια από το αυγό ως την ωριμότητα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι χρειάζονται τέσσερις μήνες έως ότου να μπορούν να αφήσουν ελεύθερους στη φύση τους πιγκουίνους που εκκολάφθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

