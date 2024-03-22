Ένα σύνολο δεδομένων που αντλήθηκε σε βάθος χρόνου, για τη στάθμη της θάλασσας, δείχνει ότι τα ύψη της επιφάνειας των ωκεανών συνεχίζουν να αυξάνονται με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς.

Η μέση παγκόσμια στάθμη της θάλασσας αυξήθηκε κατά περίπου 0,3 ίντσες (0,76 εκατοστά) από το 2022 έως το 2023, πρόκειται για σχετικά μεγάλο άλμα κυρίως λόγου του θερμαινόμενου κλίματος και της ανάπτυξης ενός ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο. Η συνολική άνοδος ισοδυναμεί με την αποστράγγιση ενός τέταρτου της λίμνης Superior στον ωκεανό κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Αυτή η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε «υπό την αιγίδα» της NASA βασίζεται σε ένα σύνολο δεδομένων της στάθμης της θάλασσας που περιλαμβάνει περισσότερα από 30 χρόνια δορυφορικών παρατηρήσεων, ξεκινώντας με την αποστολή ΗΠΑ-Γαλλίας TOPEX/Poseidon, η οποία ξεκίνησε το 1992.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί συνολικά κατά περίπου 4 ίντσες (9,4 εκατοστά) από το 1993.

Ο ρυθμός αυτής της αύξησης έχει επίσης επιταχυνθεί, υπερδιπλασιάζοντας από 0,07 ίντσες (0,18 εκατοστά) ετησίως το 1993 στον τρέχοντα ρυθμό 0,17 ίντσες (0,42 εκατοστά) ανά έτος.

«Οι τρέχοντες ρυθμοί επιτάχυνσης σημαίνουν ότι πρόκειται να προσθέσουμε με βεβαιότητα άλλα 20 εκατοστά της παγκόσμιας μέσης στάθμης της θάλασσας μέχρι το 2050, διπλασιάζοντας το μέγεθος της αλλαγής τις επόμενες τρεις δεκαετίες σε σύγκριση με τα προηγούμενα 100 χρόνια και αυξάνοντας τη συχνότητα και τις επιπτώσεις των πλημμυρών σε κόσμο», δήλωσε η Nadya Vinogradova Shiffer, διευθύντρια της ομάδας αλλαγής της στάθμης της θάλασσας της NASA και του προγράμματος φυσικής των ωκεανών στην Ουάσιγκτον.

Η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας σημείωσε ένα σημαντικό άλμα από το 2022 στο 2023 λόγω κυρίως της αλλαγής των συνθηκών που έφεραν τα φαινόμενα La Niña και El Niño.

Μια ήπια La Niña από το 2021 έως το 2022, οδήγησε σε χαμηλότερη από την αναμενόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας εκείνο το έτος.

Ένας ισχυρό El Nino το 2023, συνέβαλε στην αύξηση του μέσου ύψους της επιφάνειας της θάλασσας.

Η La Niña χαρακτηρίζεται από χαμηλότερες από τις κανονικές θερμοκρασίες των ωκεανών στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό.

Το Ελ Νίνιο περιλαμβάνει θερμοκρασίες των ωκεανών υψηλότερες από τον μέσο όρο στον ισημερινό Ειρηνικό.

Και τα δύο περιοδικά κλιματικά φαινόμενα επηρεάζουν τα πρότυπα βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων καθώς και τα επίπεδα της θάλασσας σε όλο τον κόσμο.

«Κατά τη διάρκεια της La Niña, η βροχή που συνήθως πέφτει στον ωκεανό πέφτει στη γη, αφαιρώντας προσωρινά το νερό από τον ωκεανό και μειώνοντας τη στάθμη της θάλασσας», δήλωσε ο Josh Willis, ερευνητής της στάθμης της θάλασσας στο Εργαστήριο Jet Propulsion της NASA στη Νότια Καλιφόρνια.

«Στα χρόνια του Ελ Νίνιο, πολλές από τις βροχές που συνήθως πέφτουν στη στεριά καταλήγουν στον ωκεανό, γεγονός που ανεβάζει προσωρινά τη στάθμη της θάλασσας».

