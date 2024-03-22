Κλιματική κρίση- Μογγολία: Το φαινόμενο dzud σκότωσε σχεδόν 5 εκ. ζώα

Η Μογγολία βιώνει τον πιο σκληρό χειμώνα της εδώ και μισό αιώνα με ακραίες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες, τόσο χαμηλές, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πάνω από 4,7 εκατομμυρίων ζώων.

Παράλληλα σε κίνδυνο έχουν τεθεί και ανθρώπινες ζωές αφού όπως επεσήμανε η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού, o πολικός χειμώνας επιβαρύνει τον οργανισμό και επηρεάζει την διαθεσιμότητα τροφίμων.

Οι συνθήκες αυτές, γνωστές ως dzud (καταστροφή σε στέπα), χαρακτηρίζονται από πτώση της θερμοκρασίας και έντονη χιόνόπτωση και πάγο που καλύπτει τις περιοχές βοσκής, εμποδίζοντας τα ζώα να έχουν πρόσβαση σε τροφή.

Περίπου 300.000 άνθρωποι στη Μογγολία είναι παραδοσιακοί νομάδες με την κτηνοτροφία να αποτελεί τον μόνο, επί της ουσίας, τρόπο για βιοπορισμό και επιβίωση.

«Οι άνθρωποι εκείνοι που εξαρτώνται πλήρως από το ζωικό τους κεφάλαιο για να επιβιώσουν, έχουν γίνει άποροι μέσα σε λίγους μόνο μήνες», δήλωσε στο CNN την Πέμπτη ο Αλεξάντερ Ματέου, Περιφερειακός Διευθυντής της IFRC για την Ασία-Ειρηνικό.

«Μερικοί από αυτούς δεν είναι πλέον σε θέση να τραφούν ή να θερμάνουν τα σπίτια τους».

Από τον Νοέμβριο, τουλάχιστον 2.250 οικογένειες κτηνοτρόφων έχουν χάσει πάνω από το 70% των ζώων τους, σύμφωνα με την IFRC.

Περισσότερες από 7.000 οικογένειες δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε επαρκή τροφή.

Το «dzud» έχει επηρεάσει τα τρία τέταρτα της χώρας, αλλά οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν καθώς συνεχίζεται ο χειμώνας.

«Τώρα ήρθε η άνοιξη, αλλά ο χειμώνας σέρνεται στη Μογγολία, υπάρχει ακόμα χιόνι στο έδαφος και τα ζώα εξακολουθούν να πεθαίνουν», είπε ο Ματέου.

Η κυβέρνηση της Μογγολίας κήρυξε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τον περασμένο μήνα που θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Μαΐου και η IFRC απηύθυνε έκκληση για πόρους για να ανακουφίσει τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τα προς το ζην.

Το «dzud» είχε καταστροφικές οικονομικές συνέπειες για τους βοσκούς και προκάλεσε διακοπές στα ταξίδια, το εμπόριο και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση για πολλούς πολίτες, ειδικά εκείνους που ζουν σε αγροτικές περιοχές, καθώς η πυκνή χιονόπτωση καθιστά αδύνατη την μετακίνηση στο οδικό δίκτυο.

Η Μογγολία είναι μια από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική κρίση, με τις μέσες θερμοκρασίες του αέρα να αυξάνονται κατά 2,1 βαθμούς Κελσίου τα τελευταία 70 χρόνια, σύμφωνα με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ ο οποίος υπογραμμίζει πως η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο έχει διαταράξει τις τέσσερις διαφορετικές εποχές της χώρας, οδηγώντας σε αύξηση των επαναλαμβανόμενων καλοκαιρινών ξηρασιών και στη συνέχεια σκληρών χειμώνων.

Οι επιπτώσεις της φετινής κρίσης προβλέπεται να είναι μεγαλύτερες από την κρίση του 2010, με αποτέλεσμα τον θάνατο 10,3 εκατομμυρίων ζώων, σύμφωνα με την IFRC.

«Είμαστε μάρτυρες των πολυάριθμων αγώνων που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά βοσκών από την απώλεια των πολύτιμων ζώων τους μέχρι τα βάρη της οικονομικής δυσπραγίας, των περιορισμένων πόρων καθώς και τεράστιες πιέσεις στην ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων», δήλωσε η Όλα Τζουμάεβα επικεφαλής της IFRC East.

Πηγή: skai.gr

