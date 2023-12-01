Πόρος: Το νέο «πράσινο» νησί της Ελλάδας

Το επόμενο πράσινο νησί της Ελλάδας θα είναι ο Πόρος, όπως είπε από το Ντουμπάι, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της διάσκεψης COP28 στο Ντουμπάι, παρουσίασε το τρίτο νησί που εντάσσεται στο πρόγραμμα GR-eco Islands, τον Πόρο, σε συνεργασία με την κρατική επιχείρηση πράσινων πηγών ενέργειας Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Πιστεύω πολύ στο σχέδιο GR-eco Islands για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ευκολότερο να απανθρακοποιήσουμε και να οδηγήσουμε προς ένα βιώσιμο μέλλον ένα μικρό νησί από ό,τι είναι, παραδείγματος χάρη, μια μεγάλη πόλη», σημείωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρωθυπουργός. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα υπογράψουμε σήμερα αυτή τη συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Masdar, ενός παγκόσμιου ηγέτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όσον αφορά στην εφαρμογή ορισμένων από αυτές τις ιδέες στο νησί του Πόρου, πρόκειται για ένα νησί σχετικά κοντά στην Αθήνα αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον σκοπό μας, διότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ του Πόρου και της ηπειρωτικής χώρας είναι σχετικά σύντομη. Είναι πολύ πιο εύκολο να ηλεκτροδοτηθούν τα μικρά ταξίδια με πλοίο από ό,τι οι μεγαλύτερες διαδρομές. Βέβαια, είναι επίσης ένα νησί που αποτελεί προορισμό για ιστιοπλοΐα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν επίσης να δοκιμαστούν ιδέες σχετικά με το "cold ironing", πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τις λιμενικές υποδομές ώστε να έχουν ένα σαφές πράσινο αποτύπωμα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Αυτά τα παραδείγματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όχι μόνο επειδή αναδεικνύουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τεχνολογία στο να επιτύχουν τα νησιά τους στόχους κλιματικής ουδετερότητας πριν από την υπόλοιπη χώρα. Είναι σημαντικά επειδή αυτό που καταφέραμε επίσης είναι να κάνουμε συμμέτοχες τις τοπικές κοινότητες και να τις κάνουμε να καταλάβουν ότι η πράσινη μετάβαση είναι στην πραγματικότητα μια τεράστια ευκαιρία γι' αυτές», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην εκδήλωση έλαβε μέρος και ο Πρόεδρος της COP28, Δρ. Sultan Al Jaber, ο οποίος ανέφερε στον χαιρετισμό του: «Αποδέχομαι με μεγάλη τιμή και χαρά την πρόσκληση και συμμετέχω μαζί σας σε αυτό το πολύ σημαντικό ορόσημο στην ευρύτερη σχέση μεταξύ των ΗΑΕ και της Ελλάδας, καθώς και στην πολύ σημαντική και συναφή εταιρική σχέση που έχουμε δημιουργήσει μεταξύ της Masdar και πολλών φορέων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένας πολύ σημαντικός και στρατηγικός εταίρος για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνεχίζει να είναι ένας σημαντικός, ενδιαφέρων και επωφελής επενδυτικός προορισμός για τη Masdar και πολλά άλλα αντίστοιχα επενδυτικά ιδρύματα στα ΗΑΕ».

Ο σχεδιασμός για την μετατροπή του Πόρου σε πράσινο νησί, ακολουθώντας το πιλοτικό παράδειγμα της Αστυπάλαιας και την Χάλκη, εδράζεται σε τέσσερις πυλώνες. Πρώτον, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου για την κάλυψη σημαντικού μέρους των ετήσιων ενεργειακών αναγκών του νησιού. Δεύτερον, στον εξηλεκτρισμό της πορθμειακής σύνδεσης μεταξύ του Πόρου και του Γαλατά στην ηπειρωτική χώρα, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθεί ένα πλήρως ηλεκτροκίνητο πλοίο, θα μετατραπούν τα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη μεταφοράς επιβατών και θα εγκατασταθούν υποδομές φόρτισης στα δύο λιμάνια. Τρίτον, στην τόνωση της ηλεκτροκίνησης στη δημόσια συγκοινωνία και στις ιδιωτικές μετακινήσεις και μεταφορές. Και τέταρτον, στην ανάπτυξη ενός νέου συστήματος κυκλικής οικονομίας με ανακύκλωση και αξιοποίηση αποβλήτων.

Συζήτηση με τον Τζον Κέρρυ

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με τον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για το Κλίμα και πρώην Υπουργό John Kerry, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την 9η διάσκεψη «Our Ocean Conference», η οποία το 2024 θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα, στις 16 και 17 Απριλίου.

Αναφερόμενος στη σημασία της προστασίας των θαλασσών και της γαλάζιας οικονομίας για την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Είμαστε μία γαλάζια χώρα. Έχουμε 170 κατοικημένα νησιά και πολλά περισσότερα είναι ακατοίκητα. Διαθέτουμε 14.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής και αισθανόμαστε ότι έχουμε την πρόσθετη υποχρέωση να προστατεύσουμε τη θαλάσσια βιοποικιλότητά μας. Ταυτόχρονα, είμαστε η κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη παγκόσμιας εμβέλειας στον κόσμο, ελέγχοντας σχεδόν το 25% του παγκόσμιου μεταφορικού στόλου. Το όλο ζήτημα της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας έχει μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία για εμάς.

Θέλω οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές των πλοίων μας να πρωτοστατήσουν στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση, σε έναν τομέα που εξ ορισμού είναι δύσκολο να απαλλαγεί από τις εκπομπές άνθρακα. Έχουμε πολλούς λόγους να φιλοξενήσουμε αυτή τη διάσκεψη στην Ελλάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα μπορώ να σας καλωσορίσω όλους».

«Υπάρχουν άλλες λύσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν με τη χρήση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης; Παραδείγματος χάρη, μια ελληνική νεοφυής επιχείρηση, η DeepSea, μόλις πουλήθηκε σε μια μεγάλη ιαπωνική εταιρεία. Αυτό που κάνει είναι να χρησιμοποιει αναλύσεις big data με βάση τα δρομολόγια πλοίων, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις διαδρομές και τη διαχείριση των μηχανών. Αυτό από μόνο του μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 10%», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχετικά με θέματα που θα θέσει η Ελλάδα στην 9η «Our Ocean Conference», την οποία θα διοργανώσει, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην προστασία θαλάσσιων περιοχών, την ασφάλεια αλλά και τη σύνδεση της διαφύλαξης των οικοσυστημάτων με την βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα.

«Η όλη έννοια του τι σημαίνει να έχουμε μια γαλάζια οικονομία και μια βιώσιμη τουριστική βιομηχανία που εξαρτάται από την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Και πώς μπορούν να συνδεθούν αυτά τα δύο. Πάντοτε το βρίσκω συναρπαστικό όταν βλέπω, παραδείγματος χάρη, τους ψαράδες μας να εξυπηρετούν τουρίστες, έχοντας έτσι μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος, και να τους πηγαίνουν για παραδοσιακό ψάρεμα. Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι κάνεις κάτι που είναι βιώσιμο, αλλά δίνεις επίσης στους ψαράδες ένα πρόσθετο εισόδημα, ενώ προσφέρεις στους επισκέπτες μας μια μοναδική εμπειρία, η οποία στο τέλος της ημέρας πρέπει να συνδέεται με τη βιωσιμότητα της οικονομίας μας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να εγκαινιάσει το Ελληνικό Περίπτερο στην COP28.

«Μπορούμε να ερχόμαστε στην COP με το κεφάλι ψηλά και να είμαστε περήφανοι για όσα έχουμε κάνει για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα, έχουμε δρομολογήσει μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, που αναδεικνύουν διάφορες πτυχές αυτής της περίπλοκης προσπάθειας απανθρακοποίησης. Θα παρουσιαστούν στις σχετικές εκδηλώσεις. Μία από αυτές θα πραγματοποιηθεί σήμερα σχετικά με αυτό που ονομάζουμε πρόγραμμα «GR-eco Islands», το οποίο είναι ουσιαστικά ένα σύνολο από πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα για το πώς μπορεί να κάνει κανείς τα νησιά του κλιματικά ουδέτερα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τα εγκαίνια του Ελληνικού Περιπτέρου.



