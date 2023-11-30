Η 28η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28), όπου προβλέπεται σκληρή μάχη για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης των αναπτυσσόμενων χωρών, άνοιξε σήμερα επίσημα στο Ντουμπάι.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος της COP27 της περασμένης χρονιάς Σάμεχ Σούκρι, επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας, ζήτησε κατά την έναρξη να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για «όλους τους αμάχους που βρήκαν τον θάνατο στην τωρινή σύγκρουση στη Γάζα» και παράλληλα για δύο βετεράνους διπλωμάτες της COP που πρόσφατα απεβίωσαν. Οι εκπρόσωποι σχεδόν 200 χωρών συγκεντρώνονται για δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων υπό την προεδρία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο προεδρεύων της COP28, ο σουλτάνος αλ Τζαμπέρ, άνοιξε τη φετινή διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα παροτρύνοντας τις χώρες να βρουν κοινό έδαφος σε πολιτικές προκειμένου να επιτευχθούν οι παγκόσμιοι στόχοι για το κλίμα.

Ο Τζαμπέρ, που είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της εθνικής πετρελαϊκής εταιρίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της ADNOC, προσπάθησε να μιλήσει με συμφιλιωτικό τόνο ύστερα από μήνες επικρίσεων αναφορικά με τον διορισμό του στην κεφαλή της COP28. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, αναγνώρισε ότι υπάρχουν «ισχυρές απόψεις για την ιδέα να περιληφθούν αναφορές για τα ορυκτά καύσιμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο υπό διαπραγμάτευση κείμενο…Σας ζητώ να συνεργαστείτε».

«Είναι σημαντικό να μην μείνει κανένα ζήτημα εκτός τραπέζης. Και ναι, όπως έχω δηλώσει, πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους και να εξασφαλίσουμε την συμπερίληψη του ρόλου των ορυκτών καυσίμων».

Κατά την έναρξη της διάσκεψης, οι συμμετέχοντες ήλπιζαν να πετύχουν από νωρίς μία νίκη αναφορικά με το ταμείο για τις φυσικές καταστροφές. Η προεδρία της COP28 δημοσίευσε αργά χθες μια πρόταση για τις χώρες να υιοθετήσουν επίσημα το βασικό πλαίσιο για ένα νέο ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τις φτωχές χώρες που πλήττονται από κλιματικές καταστροφές, όπως οι ακραίες πλημμύρες ή η ξηρασία. Το να επιτευχθεί γρήγορα μια σημαντική πρόοδος για το ταμείο καταστροφών --κάτι που οι φτωχότερες χώρες ζητούν για χρόνια-- μπορεί να βοηθήσει να εκκινήσουν διαδικασίες και για άλλους συμβιβασμούς κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων της διάσκεψης. Κάποιοι διπλωμάτες είπαν ότι ελπίζουν πως θα προσωρινή συμφωνία για το ταμείο θα εγκριθεί γρήγορα, με έναν απεσταλμένο να λέει ότι η πιθανότητα αντιρρήσεων σε αυτό το στάδιο μοιάζει με το «να ανοίγει κανείς το κουτί της Πανδώρας».

Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα της διάσκεψης θα είναι οι συμμετέχουσες χώρες να αξιολογήσουν την πρόοδό τους αναφορικά με τους παγκόσμιους στόχους για το Κλίμα –κυρίως τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τους 2 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

