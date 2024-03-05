Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Το Ελ Νίνιο ανεβάζει τις θερμοκρασίες από Μάρτιο έως Μάιο

Το μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο κορυφώθηκε το Δεκέμβριο και είναι ένα από τα πέντε ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ο οποίος προβλέπει θερμοκρασίες πάνω από το κανονικό στην ξηρά από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο.

«Θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό προβλέπονται σχεδόν σε όλες τις ζώνες της γης ανάμεσα στο Μάρτιο και το Μάιο», υπογραμμίζει ο οργανισμός.

Το Ελ Νίνιο «εξασθενεί σταδιακά, όμως θα συνεχίσει να έχει αντίκτυπο στο παγκόσμιο κλίμα μέσα στους επόμενους μήνες, τροφοδοτώντας τη ζέστη που είναι φυλακισμένη από τα αέρια του θερμοκηπίου που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες», διευκρινίζει ο οργανισμός.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό μετεωρολογικό φαινόμενο, το οποίο προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας σε μεγάλο τμήμα του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού, συμβαίνει κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί από εννέα ως 12 μήνες.

Το εν λόγω φαινόμενο αλλάζει την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας σε πλανητική κλίμακα και ζεσταίνει μακρινές ζώνες και, υπογραμμίζει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, εκδηλώνεται μέσα στο πλαίσιο ενός κλίματος που έχει αλλάξει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

«Υπάρχουν περίπου 60% πιθανότητες το Ελ Νίνιο να επιμείνει μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου και 80% πιθανότητες να παρατηρηθούν ουδέτερες συνθήκες (ούτε Ελ Νίνιο ούτε Λα Νίνια) από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο», ανέφερε ο οργανισμός.

«Κάθε μήνας από τον Ιούνιο 2023 έκανε νέο μηνιαίο ρεκόρ θερμοκρασίας - και το 2023 ήταν μακράν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ», λέει η Σελέστε Σάουλο, η νέα γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

«Το Ελ Νίνιο συνέβαλε σ' αυτές τις θερμοκρασίες ρεκόρ, όμως τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και φυλακίζουν τη ζέστη είναι αναμφίβολα ο κύριος υπεύθυνος», τόνισε.

«Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ωκεανών στον Ειρηνικό του Ισημερινού αντανακλούν σαφώς το Ελ Νίνιο. Όμως οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας σε άλλα μέρη του πλανήτη ήταν επίμονα και ασυνήθιστα υψηλές στη διάρκεια των 10 τελευταίων μηνών», υπενθυμίζει η μετεωρολόγος από την Αργεντινή, η οποία είναι από τον Ιανουάριο επικεφαλής του οργανισμού.

«Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Ιανουάριο του 2024 ήταν μακράν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ Ιανουάριο μήνα. Είναι ανησυχητικό και δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από το Ελ Νίνιο», προειδοποίησε.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αναφέρει πως υπάρχουν πιθανότητες το φαινόμενο Λα Νίνια -το οποίο, αντίθετα με το Ελ Νίνιο, κάνει να πέφτουν οι θερμοκρασίες- να αναπτυχθεί «αργότερα φέτος» έπειτα από ουδέτερες συνθήκες (ούτε το ένα ούτε το άλλο) από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο.

Ωστόσο ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός εκτιμά ότι οι πιθανότητες είναι προς το παρόν υπερβολικά αβέβαιες.

