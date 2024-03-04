Η ΔΕΗ προχωρά δυναμικά στην «πράσινη» μετάβαση με δύο νέα έργα ΑΠΕ

Τα δύο νέα έργα φωτοβολταϊκών βάζουν σε τροχιά υλοποίησης το τριετές στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε η διοίκηση του Ομίλου σε επενδυτές στο Λονδίνο τον Ιανουάριο, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ουσιαστικά βήματα προς την πράσινη μετάβαση.

Το πρώτο έργο αφορά στην συμφωνία της ΔΕΗ με την RWE, για το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο "Ορυχείο ΔΕΗ Αμύνταιο" (ομάδα έργου III) συνολικής ισχύος περίπου 450 MWp (432 MWac), το οποίο βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία, εντός των ορίων του πρώην υπαίθριου λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου. Για την συγκεκριμένη επένδυση ύψους €255,4 εκατ. στο «Ορυχείο ΔΕΗ Αμύνταιο», εξασφαλίστηκαν €127,7 εκατ. από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Οι εργασίες κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες, ενώ η λειτουργία του αναμένεται μέχρι το τέλος του 2025. Οι δύο εταιρείες συνεχίζουν την συνεργασία τους, προωθώντας την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, μέσω της κοινής εταιρίας τους ΜΕΤΩΝ Ενεργειακή ΑΕ, στην οποία συμμετέχουν η RWE Renewables Europe & Australia (51%) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (49%).

Η δεύτερη μεγάλη επένδυση αφορά στην συμφωνία που υπέγραψε ο Όμιλος ΔΕΗ με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς, για την χρηματοδότηση του μεγάλου φωτοβολταϊκού έργου 550 ΜWp της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Πτολεμαΐδα. Το νέο φωτοβολταϊκό έργο «Φοίβη», το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί και αυτό εντός του 2025, θα αναπτυχθεί στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Απαρτίζεται από τρείς διαφορετικές υποπεριοχές συνολικής έκτασης περίπου 10.000 στρεμμάτων στις οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν περίπου 950.000 Φ/Β πλαίσια bifacial τεχνολογίας. Μετά την αποπεράτωση και τη σύνδεση με το Σύστημα, η παραγωγή του Φ/Β Σταθμού αναμένεται να φτάνει την 1 ΤWh, ενέργεια που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 200.000 νοικοκυριών και που πρόκειται να καλύψει σχεδόν το 2,5% της εγχώριας παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα, με τη λειτουργία του σταθμού αποτρέπεται η εκπομπή 550 kt CO2 ετησίως.

Ο Όμιλος ΔΕΗ φέρνει την πράσινη επανάσταση των ΑΠΕ

Σύμφωνα με το business plan του Ομίλου ΔΕΗ, η επόμενη τριετία έχει χαρακτηριστεί ως η τριετία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή. Το 2026 η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ του Ομίλου θα διπλασιαστεί σε σχέση με σήμερα και θα φτάσει τα 8,9GW, ενώ σε τρία χρόνια, οι ΑΠΕ θα αποτελούν το 68% του συνόλου της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου ΔΕΗ, μέσα από επενδύσεις και συνεργασίες σε Ελλάδα και Ρουμανία αλλά και άλλες περιοχές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και στη Βουλγαρία.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΔΕΗ δημιουργεί λύσεις ευέλικτης παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας που μπορούν να συμβάλλουν στην κάλυψη της ζήτησης, όταν δεν επαρκεί η παραγωγή από ΑΠΕ.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ θα αυξηθεί το 2026 στα 13,1GW από 10,7GW σήμερα, παρά τη σταδιακή απόσυρση μονάδων με καύσιμο το λιγνίτη, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο συνολικής ισχύος 2,8GW. Έτσι, το 2026 ο Όμιλος ΔΕΗ θα έχει 75% χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σχέση με το 2019. Ως συνέπεια των παραπάνω επενδύσεων σε ΑΠΕ, η παραγωγή ενέργειας το 2026 θα γίνει πιο πράσινη, με το 54% της ενέργειας να έρχεται από ΑΠΕ.



