Αυτό το δάσος... τρώγεται. Κάτοικοι και μαθητές της ευρύτερης περιοχής του δήμου Νεάπολης Συκεών στη Θεσσαλονίκη φόρεσαν γάντια, έπιασαν στα χέρια φτυάρια και φύτεψαν μέσα σε ένα διήμερο 700 δέντρα και φυτά, δημιουργώντας σε ένα άγονο και μη παραγωγικό οικόπεδο το πρώτο αστικό βρώσιμο δάσος της χώρας.

Σε έκταση ενός στρέμματος στην περιοχή Στρεμπενιώτη «γεννήθηκε» ένας νέος τόπος πρασίνου σε συνεργασία του δήμου με την Περιβαλλοντική Οργάνωση Μαμαγαία και με πρωταγωνιστές τα μέλη της σχολικής κοινότητας του 5ου Γυμνασίου Νεάπολης.

Τριακόσια πενήντα δέντρα, μεταξύ των οποίων κερασιές, καστανιές, καρυδιές, αχλαδιές, ελιές, μουριές και άλλα τόσα φυτά, όπως φασκόμηλο, ρίγανη, θυμάρι, λεβάντα, μέντα, μελισσόχορτο φυτεύτηκαν σε 48 ώρες, με στόχο να ριζώσουν και τα επόμενα χρόνια να προσφέρουν τους πολύτιμους καρπούς τους στους ανθρώπους, τα ζώα και τα πουλιά.

«Ολοκληρώθηκε το πλάνο των φυτεύσεων. Μας βοήθησαν περισσότεροι από 250 κάτοικοι, δεκάδες μαθητές δημοτικών σχολείων και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, μαζί με τους δασκάλους τους, που συντόνισαν τις δράσεις εδαφοκάλυψης. Πολλά δέντρα είναι με μπουμπούκια έτοιμα να βγάλουν φύλλα, ώστε η γειτονιά από φέτος να μπορεί να απολαμβάνει τους καρπούς» δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 Fm» ο διευθυντής της «Mamagaia» Περικλής Χατζηνάκος.

Στόχος είναι στα επόμενα χρόνια να ενταθεί η παραγωγή τροφής, ενώ δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για ένα οικοσύστημα ανθεκτικό και προσαρμοσμένο στις κλιματολογικές συνθήκες. «Δεν θέλουμε να χαθεί ο χώρος. Επιθυμία μας είναι να προσφέρει βιωματικές εμπειρίες μάθησης και εκπαίδευσης, ενώ έχουμε διαμορφώσει ένα πλάνο τουλάχιστον για την επόμενη τριετία. Είναι εφικτή αυτή η πράσινη κουλτούρα» συμπλήρωσε ο κ. Χατζηνάκος.

Η επιλογή του χώρου για τη διαμόρφωση του αστικού βρώσιμου δάσους έγινε με κριτήριο τη γειτνίασή του με πολλές σχολικές μονάδες και κατοικίες, ώστε να διευκολυνθεί η άμεση επαφή μαθητών, μαθητριών και γειτόνων και να συμμετέχει ενεργά ο κόσμος σε όλα τα στάδια προετοιμασίας και φροντίδας ακολουθώντας τις αρχές της αειφορικής καλλιέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

