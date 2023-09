Ποιες πόλεις θα είναι κατοικήσιμες σε έναν κόσμο επηρεασμένο από την κλιματική αλλαγή Περιβάλλον 18:35, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ορισμένες πόλεις του κόσμου φαίνεται πως είναι σε καλό σημείο έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας εισροής κλιματικών μεταναστών