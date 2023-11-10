Η Καμπέρα ανακοίνωσε ότι προσφέρει στους κατοίκους του Τουβάλου, ενός αρχιπελάγους στον Ειρηνικό Ωκεανό που απειλείται ιδιαίτερα από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, «ειδικά» δικαιώματα για να εγκατασταθούν και να εργαστούν στην Αυστραλία στο πλαίσιο συμφωνίας που παρουσίασαν σήμερα οι δύο χώρες.

«Πιστεύουμε ότι ο λαός του Τουβάλου αξίζει να έχει την επιλογή να ζει, να σπουδάζει και να εργάζεται αλλού καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται», ανέφεραν στην κοινή τους ανακοίνωση ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι και ο ομόλογός του από το Τουβάλου Καουσέα Νατάνο.

Το μικρό αρχιπέλαγος και οι 11.000 κάτοικοί του είναι μεταξύ των λαών που απειλούνται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Δύο από τις εννέα ατόλες του έχουν ήδη βυθιστεί σε μεγάλο βαθμό κάτω από το νερό και ειδικοί εκτιμούν ότι σε 80 χρόνια το Τουβάλου δεν θα είναι πια κατοικήσιμο.

Τον Οκτώβριο ο Νατάνο είχε δηλώσει ότι η χώρα του κινδυνεύει «να εξαφανιστεί από την επιφάνεια της γης», αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία προβλέπει την παροχή «ειδικών» δικαιωμάτων σε όσους κατοίκους του Τουβάλου πηγαίνουν στην Αυστραλία, ενώ περιλαμβάνει και προβλέψεις για την ασφάλεια του αρχιπελάγους, δεσμεύοντας κυρίως την Καμπέρα να βοηθά το Τουβάλου σε περιπτώσεις εισβολής ή φυσικής καταστροφής.

Η εμπορική εξάρτηση της Αυστραλίας από τον άνθρακα και τις εξαγωγές φυσικού αερίου – που συμβάλλουν σημαντικά στην έκλυση διοξειδίου του άνθρακα—είναι εδώ και καιρό αιτία αντιπαράθεσής με τις γειτονικές της χώρες στον Ειρηνικό Ωκεανό οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.

Η συμφωνία αυτή μπορεί εξάλλου να θεωρηθεί στρατηγική νίκη για την Καμπέρα, η οποία επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή της στον Ειρηνικό Ωκεανό και να αντιταχθεί στην αυξανόμενη παρουσία της Κίνας στην περιοχή.

Τα νησιά Κιριμπάτι και τα νησιά του Σολομώντα έχουν στραφεί στο Πεκίνο τα τελευταία χρόνια. Το Τουβάλου εξακολουθεί να αντιτίθεται στην Κίνα και έχει αναγνωρίσει διπλωματικά την Ταϊβάν.

Ο Νατάνο δήλωσε ότι η συμφωνία με την Αυστραλία αποτελεί «ελπίδα» και «ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός» για την περιφερειακή σταθερότητα.

Για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δύο χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

