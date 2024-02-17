Στον παγωμένο χειμώνα του Καναδά κάτω από τα παχιά στρώματα χιονιού εξακολουθούν να καίνε οι «φωτιές ζόμπι» απομεινάρια των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού.

Ειδικότερα, οι φωτιές ζόμπι, εστίες που καίνε με πρωτοφανή ρυθμό, αυξάνουν τους φόβους για το τι μπορεί να φέρει το καλοκαίρι που έρχεται.

Οι άνθρωποι που οδηγούν στον αυτοκινητόδρομο μέσω της πόλης Fort Nelson, στη Βρετανική Κολομβία (BC) τον χειμώνα μπορούν εύκολα να δουν και να μυρίσουν τα σύννεφα λευκού καπνού που υψώνονται από το χώμα γύρω τους.

Οι στήλες καπνού ήταν ακόμα ορατές τον Φεβρουάριο, ακόμη και τις κρύες μέρες που οι θερμοκρασίες είχαν πέσει κατακόρυφα στους -40C. Ο καπνός του Fort Nelson είναι το αποτέλεσμα πυρκαγιών ζόμπι, που ονομάζονται επίσης πυρκαγιές διαχείμασης.

Είναι εστίες που καίνε αργά κάτω από την επιφάνεια και διατηρούνται ζωνταές χάρη σε ένα οργανικό έδαφος που ονομάζεται τύρφη βρύα που είναι κοινό στο βόρειο δάσος της Βόρειας Αμερικής και σε παχιά στρώματα χιονιού που τα μονώνουν από το κρύο.

Αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ασυνήθιστες. Τα τελευταία 10 χρόνια, η Βρετανική Κολομβία έχει δει, κατά μέσο όρο, πέντε ή έξι που συνεχίζουν να καίνε κατά τους κρύους μήνες, λένε οι ειδικοί.

Όμως, τον Ιανουάριο, η συγκεκριμένη περιοχή είδε μια πρωτοφανή κορύφωση 106 ενεργών πυρκαγιών ζόμπι, προκαλώντας ανησυχία μεταξύ των επιστημόνων για το τι θα σημαίνουν για την επερχόμενη εποχή των πυρκαγιών.

Οι περισσότερες συνήθως σβήνουν μόνες τους πριν από την άνοιξη, αλλά 91 εξακολουθούν να καίνε και εκείνα θα μπορούσαν να αναζωπυρωθούν μόλις λιώσει το χιόνι και εκτεθούν στον αέρα.

Εξαιτίας αυτού, οι επιστήμονες τις συνδέουν με την πρώιμη έναρξη των εποχών των δασικών πυρκαγιών.

Η γειτονική επαρχία της Αλμπέρτα σημειώνει επίσης μια έξαρση σε φωτιές ζόμπι, με 57 να καίνε από τις αρχές Φεβρουαρίου, σχεδόν 10 φορές περισσότερο από τον μέσο όρο της πενταετίας.

«Αυτές που συνεχίζουν να σιγοκαίνε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, νομίζω ότι είναι πολύ ανησυχητικές», ειδικά μετά την εποχή των πυρκαγιών που κατέρριψαν το ρεκόρ στον Καναδά πέρυσι, δήλωσε η Jennifer Baltzer, καθηγήτρια βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Wilfrid Laurier και στην Έδρα Canada Research in Forests and Global. Αλλαγή.

Περισσότερα 44 εκατομμύρια στρέμματα γης κάηκαν από τις πυρκαγιές στον Καναδά το 2023 - μια περιοχή περίπου στο μέγεθος της Καμπότζης - ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο των 10 ετών της χώρας.

Η σεζόν ήταν από τις πιο θανατηφόρες στην πρόσφατη ιστορία, με αρκετούς πυροσβέστες να έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και το αποτέλεσμα έγινε αισθητό πολύ πέρα από τα σύνορα του Καναδά, όταν καπνός κάλυψε μεγάλο τμήμα των ΗΠΑ τον Ιούνιο.

Οι περισσότερες από αυτές είναι πυρκαγιές που δεν μπορούσαν να σβήσουν πλήρως μέχρι το περασμένο φθινόπωρο απλώς και μόνο λόγω έλλειψης πόρων.

Μέχρι το τέλος του έτους, οι αξιωματούχοι κατέγραψαν συνολικά περισσότερες από 2.200 πυρκαγιές στην περιοχή.

Επίσης ανησυχία προκαλούν οι συνθήκες ξηρασίας που έχουν επιμείνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η περιοχή έχει δει τόσο λίγο χιόνι που ένα χιονοδρομικό κέντρο στην περιοχή του South Cariboo αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του στις αρχές Ιανουαρίου για το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι πυρκαγιές ζόμπι ήταν κάποτε σπάνιες, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι έχουν γίνει πιο συχνές τα τελευταία χρόνια λόγω του ραγδαία θερμαινόμενου κλίματος.

Αλλά η κύρια ανησυχία είναι ότι οι πυρκαγιές θα μπορούσαν να αναφλεγούν ξανά εάν στην περιοχή εξακολουθήσει η μικρή χιονόπτωση ή η βροχή μέχρι την άνοιξη.

Και καθώς είναι μια χρονιά Ελ Νίνιο, κατά την οποία προβλέπονται ζεστές και ξηρές συνθήκες για τον δυτικό Καναδά, σύμφωνα με τους ειδικού, το σκηνικό είναι έτοιμο για μια πολύ δραστήρια άνοιξη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.