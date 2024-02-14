Επιστήμονες κρούουν των κώδωνα του κινδύνου καθώς σε λίγα χρόνια, οι παγετώνες που λιώνουν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρρευση το Ρεύμα του Κόλπου, ένα ισχυρό, θερμό και ταχύ ρεύμα του Ατλαντικού Ωκεανού που δημιουργείται στον Κόλπο του Μεξικού.

Χωρίς αυτήν την πρόσθετη πηγή θερμότητας, οι μέσες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να μειωθούν κατά αρκετούς βαθμούς στη Βόρεια Αμερική, σε μέρη της Ασίας και της Ευρώπης και οι άνθρωποι θα έρχονταν αντιμέτωποι με σοβαρές συνέπειες σε όλο τον κόσμο.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι μια απότομη διακοπή των ρευμάτων του Ατλαντικού Ωκεανού φαίνεται πιο πιθανή από ποτέ, καθώς οι προσομοιώσεις σε υπολογιστή βρίσκουν ένα σημείο καμπής που τοποθετείται στο εγγύς μέλλον.

Οι συγγραφείς της μελέτης, από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία, δεν γνωρίζουν πότε ακριβώς θα συμβεί η κατάρρευση, αν και μια προηγούμενη μελέτη θέτει ως χρονικό όριο το επόμενο έτος.

«Προχωράμε πιο κοντά στην κατάρρευση, αλλά δεν είμαστε σίγουροι πόσο πιο κοντά», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Rene van Westen, κλιματικός επιστήμονας και ωκεανογράφος στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης.

«Οδεύουμε προς ένα σημείο καμπής».

Το Ρεύμα του Κόλπου είναι μέρος ενός πολύ ευρύτερου συστήματος ρευμάτων, που επίσημα ονομάζεται Atlantic Meridional Overturning Circulation ή AMOC.

Περιγράφεται ως «ο μεταφορικός ιμάντας του ωκεανού», μεταφέρει ζεστό νερό κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού προς τα βόρεια, από τους τροπικούς μέχρι το βόρειο ημισφαίριο.

Όταν το ζεστό νερό φτάσει στον Βόρειο Ατλαντικό, γύρω από την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο και την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, απελευθερώνει τη θερμότητα και παγώνει. Καθώς σχηματίζεται αυτός ο πάγος, το αλάτι μένει πίσω στο νερό του ωκεανού.

Λόγω της μεγάλης ποσότητας αλατιού, το νερό γίνεται πιο πυκνό, βυθίζεται και μεταφέρεται προς τα νότια στα κάτω βάθη. Τελικά, το νερό τραβιέται πίσω προς την επιφάνεια και θερμαίνεται σε μια διαδικασία που ονομάζεται ανύψωση, ολοκληρώνοντας τον κύκλο.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το AMOC φέρνει αρκετή ζεστασιά στο βόρειο ημισφαίριο που χωρίς αυτό, μεγάλα τμήματα της Ευρώπης θα μπορούσαν να μπουν σε βαθιά κατάψυξη.

Προηγούμενες μελέτες έχουν ήδη δείξει ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής, το AMOC επιβραδύνεται.

Ο κινητήρας αυτού του μεταφορικού ρεύματος βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Γροιλανδίας, όπου, καθώς λιώνουν περισσότεροι πάγοι λόγω της κλιματικής αλλαγής, περισσότερο γλυκό νερό ρέει στον Βόρειο Ατλαντικό και επιβραδύνει τα πάντα.

Η νέα μελέτη προβλέπει ότι μια απότομη διακοπή λειτουργίας του AMOC θα μπορούσε να συμβεί ακόμα και τις επόμενες δεκαετίες, αντί για τους επόμενους αιώνες όπως πίστευαν προηγουμένως.

Οι ερευνητές σχεδίασαν μια προσομοίωση υπολογιστή με την οποία κατάφεραν να μετρήσουν μια ξαφνική εξασθένηση της ωκεάνιας κυκλοφορίας. Η προσομοίωση εισήγαγε γλυκό νερό στον Ατλαντικό Ωκεανό και ως αποτέλεσμα, η ισχύς της κυκλοφορίας μειώθηκε σταδιακά μέχρι να φτάσει σε ένα κρίσιμο «σημείο ανατροπής» και κατέρρευσε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το ευρωπαϊκό κλίμα θα ψύχεται κατά περίπου 1°C ανά δεκαετία και σε ορισμένες περιοχές θα φτάνει πάνω από 3°C ανά δεκαετία, δηλαδή πολύ πιο γρήγορα από τη σημερινή υπερθέρμανση του πλανήτη των περίπου 0,2 C ανά δεκαετία.

Άλλοι επιστήμονες λένε ότι θα ήταν μια καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια έλλειψη τροφίμων και νερού.

Βρήκαμε ότι μόλις φτάσει στο σημείο ανατροπής, το Ρεύμα του Κόλπου θα καταρρεύσει ολοσχερώς μέσα σε 100 χρόνια», είπαν οι συγγραφείς.

«Η μεταφορά θερμότητας προς το βορρά μειώνεται σημαντικά, οδηγώντας σε απότομες κλιματικές αλλαγές».

Το μόνο πράγμα που δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν είναι πότε ακριβώς θα φτάσουμε σε αυτό το οριακό σημείο, αν και απέχει τουλάχιστον δεκαετίες, αν όχι περισσότερο.

Πηγή: skai.gr

