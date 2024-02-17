Νέες ενεργειακές διασυνδέσεις, υποδομές και εξαγορές διαμορφώνουν το πλαίσιο για την ανάδειξη της Ελλάδας σε βασικό παράγοντα της ενεργειακής αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η οποία αναδιαμορφώνεται με γνώμονα κυρίως δύο παράγοντες: την μετάβαση σε λιγότερο ρυπογόνο ενεργειακό μείγμα και την μείωση της παρουσίας του ρωσικού φυσικού αερίου στην περιοχή, ύστερα από την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι εξαγορές της ΔΕΗ στη Ρουμανία και η αναμενόμενη συνέχεια στη Βουλγαρία ή και άλλες χώρες της περιοχής και οι νέες πρωτοβουλίες του ΑΔΜΗΕ για ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων είναι οι σημαντικότερες μέχρι στιγμής κινήσεις. Πάντως η πλειονότητα των μεγάλων ενεργειακών ομίλων παρακολουθούν τις εξελίξεις στην περιοχή αναζητώντας ευκαιρίες διείσδυσης.

Πέρα από τις προγραμματισμένες επενδύσεις για ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τις όμορες χώρες, στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σερβία (στην αποστολή μετείχε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης), σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ συζητήθηκε με στελέχη του Σέρβου διαχειριστή EMS η δυνατότητα ενίσχυσης της διασυνδετικης χωρητικότητας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας. Για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτείται η συνεργασία του διαχειριστή Βόρειας Μακεδονίας MEPSO στον οποίο όπως έχει γίνει γνωστό ενδιαφέρεται να συμμετάσχει μετοχικά ο ΑΔΜΗΕ. Φαίνεται, ωστόσο, ότι η εν λόγω επένδυση - όπως και άλλες ελληνικές επενδύσεις στη Β. Μακεδονία - αναβάλλονται για μετά τις εκλογές στη γειτονική χώρα.

Επιπλέον, από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία δεύτερης διασύνδεσης με τη Βουλγαρία, ωριμάζουν νέες διασυνδέσεις με την Ιταλία (1000 μεγαβάτ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2031), την Αλβανία (1600 MVA, ως το 2030 για την οποία σε σύσκεψη με τον Διαχειριστή της Αλβανίας συζητήθηκε η εξέταση της ενίσχυσης της υπό ανάπτυξη νέας γραμμής και αποφασίστηκε να συγκροτηθεί κοινή τεχνική ομάδα που θα το εξετάσει), τη Β. Μακεδονία (αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής Θεσσαλονίκη - Μπίτολα) και την Τουρκία (δεύτερη διασύνδεση με ορίζοντα υλοποίησης το 2029).

Πρόκειται για έργα στα βόρεια σύνορα που λειτουργούν συμπληρωματικά με τα σχέδια για τις μεγάλες διασυνδέσεις (Ισραήλ - Κύπρος, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος) καθώς και τη νέα γραμμή Green Aegean Interconnector που καταλήγει στη Γερμανία μέσω Αδριατικής, τις οποίες επίσης αναπτύσσει ο ΑΔΜΗΕ.

Τη στρατηγική της ΔΕΗ για τα Βαλκάνια ανέπτυξε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον ο επικεφαλής της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης στο πλαίσιο του 5ου Southeast Europe & East Med σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «με πεδίο δραστηριότητας σε Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Ρουμανία, η ΔΕΗ έχει τη φιλοδοξία να αναπτυχθεί περισσότερο στην περιοχή». Η ΔΕΗ έχει ολοκληρώσει την εξαγορά της ENEL Ρουμανίας, ενώ στοχεύει σε μονάδες ΑΠΕ ισχύος 1,1 γιγαβάτ στην περιοχή ως το 2030 για την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακος και για αξιοποίηση του οφέλους από τη διασπορά αιολικών και φωτοβολταϊκών στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

