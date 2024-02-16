Μία από τις χειρότερες διαρροές μεθανίου που έχουν καταγραφεί ποτέ σημειώθηκε πέρυσι σε ένα απομακρυσμένο πηγάδι στο Καζακστάν, έδειξε νέα ανάλυση έλαβε γνώση το BBC Verify.

Υπολογίζεται ότι 127.000 τόνοι φυσικού αερίου διέφυγαν όταν μια έκρηξη πυροδότησε μια πυρκαγιά που έκαιγε για περισσότερους από έξι μήνες. Το μεθάνιο είναι πολύ πιο ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου από το διοξείδιο του άνθρακα.

Η Buzachi Neft, η εταιρεία που κατέχει το πηγάδι, αρνείται ότι έχει διαρρεύσει «σημαντική ποσότητα» μεθανίου.

Σύμφωνα με τον Υπολογιστή ισοδυναμίας αερίων θερμοκηπίου της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας τέτοιας διαρροής είναι συγκρίσιμες με αυτές της εκπομπής περισσότερων από 717.000 πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων για ένα χρόνο.

«Το μέγεθος και η διάρκεια της διαρροής είναι ειλικρινά ασυνήθιστα», δήλωσε ο Manfredi Caltagirone, επικεφαλής του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Εκπομπών Μεθανίου του ΟΗΕ. “Είναι εξαιρετικά μεγάλο.”

Η διαρροή ξεκίνησε στις 9 Ιουνίου 2023, όταν αναφέρθηκε έκρηξη κατά τη διάρκεια γεώτρησης σε ερευνητικό πηγάδι στην περιοχή Mangistau, στο νοτιοδυτικό Καζακστάν, προκαλώντας πυρκαγιά που έκαιγε συνεχώς μέχρι το τέλος του έτους.

Τέθηκε υπό έλεγχο μόλις στις 25 Δεκεμβρίου 2023. Οι τοπικές αρχές είπαν στο BBC ότι επί του παρόντος εκτελούνται εργασίες για τη σφράγιση του φρέατος με τσιμέντο.

Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, ένα αέριο που είναι διαφανές στο ανθρώπινο μάτι.

Όμως, όταν το ηλιακό φως περνά μέσα από ένα σύννεφο μεθανίου, δημιουργεί ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα που ορισμένοι δορυφόροι μπορούν να παρακολουθήσουν.

Η συγκεκριμένη διαρροή μεθανίου διερευνήθηκε για πρώτη φορά από τη γαλλική εταιρεία γεωαναλυτικών, Kayrros. Η ανάλυσή τους έχει πλέον επαληθευτεί από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας και το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, στην Ισπανία.

Εξετάζοντας τα δορυφορικά δεδομένα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι υψηλές συγκεντρώσεις μεθανίου ήταν ορατές σε 115 διαφορετικές περιπτώσεις μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου.

Με βάση αυτές τις αναγνώσεις, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 127.000 τόνοι μεθανίου διέφυγαν από αυτό το πηγάδι.

Αυτό θα μπορούσε να την κάνει τη δεύτερη χειρότερη διαρροή μεθανίου που έχει καταγραφεί ποτέ και οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα.

Ο Luis Guanter από το Πολυτεχνείο της Βαλένθια, ο οποίος βοήθησε στην επαλήθευση της διαρροής, λέει ότι «μόνο η δολιοφθορά στο Nord Stream μπορεί να οδήγησε σε ισχυρότερη διαρροή».

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το μεθάνιο ευθύνεται για περίπου το 30% της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας από τη Βιομηχανική Επανάσταση.

Ενώ οι δορυφορικές μετρήσεις μπορεί να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η νεφοκάλυψη, οι επιστήμονες λένε ότι είναι «απόλυτα σίγουροι» ότι τεράστιες ποσότητες μεθανίου διέφυγαν από αυτό το πηγάδι.

«Εντοπίσαμε στήλες μεθανίου από πέντε διαφορετικά δορυφορικά όργανα ευαίσθητα στο μεθάνιο», είπε ο κ. Guanter. «Κάθε ένα από αυτά τα όργανα μετράει το μεθάνιο με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά λάβαμε πολύ σταθερές μετρήσεις από όλα αυτά».

Σε μια δήλωση, το Τμήμα Οικολογίας στην περιοχή Mangistau επιβεβαίωσε ότι η συγκέντρωση μεθανίου στον αέρα υπερέβη τα νόμιμα όρια σε 10 διαφορετικές περιπτώσεις μεταξύ 9 Ιουνίου και 21 Σεπτεμβρίου.

Είπε επίσης ότι, τις ώρες που ακολούθησαν την αρχική έκρηξη, τα επίπεδα μεθανίου στον αέρα ήταν 50 φορές υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα.



