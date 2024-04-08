Προειδοποίηση για ένα «εξαιρετικού χαρακτήρα» επεισόδιο μεταφοράς από το Σάββατο σκόνης από τη Σαχάρα προς τη δυτική Ευρώπη εξέδωσε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις για την ποιότητα του αέρα.

Το τρίτο σε διάστημα δύο εβδομάδων επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από την Σαχάρα προς την Ευρώπη είναι σε εξέλιξη από τις 6 Απριλίου και έχει δημιουργήσει υψηλές συγκεντρώσεις PM10 (μικροσωματιδίων) «στην Ιβηρική Χερσόνησο καθώς και σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας και της Γερμανίας», ξεπερνώντας ορισμένες φορές τον ημερήσιο ευρωπαϊκό μέσο όρο έκθεσης, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα (CAMS) του παρατηρητηρίου Copernicus

Οι συγκεντρώσεις αυτές θα συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες ημέρες λόγω των ευνοϊκών ατμοσφαιρικών συνθηκών που παρατείνουν την μεταφορά σκόνης, προειδοποιεί το CAMS.

«Αυτό το τελευταίο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα είναι το τρίτο στο διάστημα των τελευταίων δύο εβδομάδων και συνδέεται με τις μετεωρολογικές συνθήκες που δημιούργησαν ζεστό καιρό σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες», τονίζει ο Μαρκ Πάρινγκτον της CAMS.

«Αν και δεν είναι σπάνιο φαινόμενο νέφη σκόνης από την Σαχάρα να φθάνουν στην Ευρώπη, η ένταση και η συχνότητα τέτοιων επεισοδίων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται σε αλλαγές στα σχήματα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η έκθεση σε αυξημένα επίπεδα PM10 μπορεί να έχουν διάφορες επιπτώσεις στην υγεία, με την πυροδότηση κρίσεων άσθματος ή αλλεργιών και την επιδείνωση ορισμένων αναπνευστικών και καρδιαγγειακών νόσων, κυρίως στα ευάλωτα άτομα (έγκυοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, ανοσοκατεσταλμένοι).

Η Σαχάρα είναι η μεγαλύτερη πηγή ορυκτής σκόνης και απελευθερώνει 60-200 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Αν τα μεγαλύτερα σωματίδια πέφτουν γρήγορα στο έδαφος, τα μικρότερα μπορούν μεταφερθούν σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων και να φθάσουν στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

